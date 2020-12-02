Суд 3 декабря вынесет решение по Ледовому дворцу за концерты Басты

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга принял к производству материалы о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства в отношении ОАО "Дворец спорта" (Ледовый дворец), где 27 и 28 ноября прошли концерты рэпера Басты (Василий Вакуленко)

Как объединенная пресс-служба судов города, заседание назначено на 3 декабря, говорится в сообщении.

По статье, которая вменяется ледовой арене, юридическим лицам грозит штраф до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Константину Сухенко объявлен выговор "за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции".

27 и 28 ноября в Ледовом дворце (ОАО "Дворец спорта") Петербурга прошли два концерта рэпера Басты, вызвавшие огромный резонанс из-за большого количества зрителей, которые проигнорировали санитарные нормы, введенные в связи с распространением COVID-19, о чем написали очевидцы в соцсетях. Концерты собрали в сумме более 12,5 тыс. зрителей.

Представитель Ледового дворца заявил, что мероприятие было согласовано с властями.