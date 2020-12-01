Мишустин потребовал наказать организаторов концерта в Петербурге

Концерт рэпера Басты. Архивное фото. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин потребовал принять административные меры в отношении организаторов состоявшегося в минувшие выходные концерта в Санкт-Петербурге в случае, если их вина будет доказана.

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова доложила главе правительства о "ситуации, которая имела место в одном из городов РФ в минувшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей".

Она рассказала, что было проведено эпидемиологическое расследование. "Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра. Материалы переданы в суд", - доложила Попова.

Она подчеркнула, что в условиях пандемии недопустимо "проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей".

Премьер согласился с Поповой. "Я поддерживаю, что вы сказали. Нам, конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры", - отреагировал премьер.

Как подчеркнул глава правительства, "пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо, тем более, что есть четко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации подобных мероприятий".

Губернатор Петербурге грозит новыми ограничениями

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возмутился несоблюдением противоэпидемических правил при проведении массовых культурных мероприятий и пригрозил новыми запретами.

"Мы делаем все возможное, чтобы бизнес продолжал работать, но важно, чтобы соблюдали правила. (...) Особенно это касается концертной деятельности, театральной деятельности. Что, сложно соблюдать правила? Да не сложно! В крайнем случае, если кто не соблюдает правила, надо останавливать концерты и другие мероприятия", - сказал Беглов во вторник в рамках пресс-подхода, видеозапись которого опубликовал телеграм-канал "Пул 78".

Губернатор также пригрозил ужесточением ограничений. "В театрах удается наладить соблюдение правил, а смотрите, что творится на концертах. Ну что, завтра все концерты будем закрывать, а послезавтра вообще все закроем. Койки и врачи не бесконечны. Нельзя развлекаться за счет кого-то, получать деньги. Только совместная ответственность поможет победить пандемию. Иначе придется все закрыть. Или маски, перчатки, дистанция, или все сидим дома", - подчеркнул Беглов.

Скандальный концерт

В понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали журналистам, что управлению ведомства по Санкт-Петербургу поручено изучить обстоятельства проведения в городе мероприятия с нарушением санитарных норм. В пресс-службе не стали уточнять, о каком конкретно мероприятии идет речь.

Между тем 27 и 28 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга прошли концерты рэпера Басты. Они вызвали большой резонанс, так как собралось много зрителей.

В комитете по культуре Санкт-Петербурга сообщили, что поведение концерта Басты 27 ноября было согласовано в рамках действующих регламентирующих документов. Там отметили, что зал был заполнен на 50%, а вместо танцпола был организован партер со зрительскими местами.

В комитете рассказали, что на основе публикаций в соцсетях с фотографиями и видеозаписями с концерта будет проведена дополнительная проверка.