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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:36Заразились
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Первые партии "Спутника V" для массовой вакцинации поступят в регионы в декабре

Первые партии "Спутника V" для массовой вакцинации поступят в регионы в декабре
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Первые партии вакцины "Спутник V" института имени Гамалеи для массовой вакцинации граждан поступят в регионы в декабре, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Информация будет обобщена, и мы вам сообщим те объемы вакцин, которые будут поступать в субъекты РФ в декабре для начала проведения вакцинации населения", - сказала Голикова на совещании с главами регионов в пятницу.

Ранее она призвала руководителей субъектов РФ предоставить информацию о готовности регионов к проведению массовой вакцинации. Голикова попросила дать сведения уже сегодня, 27 ноября, чтобы уже со следующей недели можно было приступить к решению вопроса вакцинации более детально, "с учетом практического применения".

Так, в представленные регионами данные должны войти следующие сведения: организация транспортировки и хранения вакцины внутри субъекта РФ; наличие специального оборудования, которое может поддерживать нужную для хранения "Спутника V" температуру.

Кроме того, необходимо сообщить о количестве обученного медицинского персонала, о перечне хранения вакцины и проведения вакцинации, включая информацию о возможности транспортировки граждан до пункта вакцинации.

Ранее Голикова сообщила, что в декабре будет произведено около 2,2 млн доз вакцины "Спутник V".

Вице-премьер также говорила, что массовая вакцинация в РФ должна начаться в 2021 году. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, кампанию планируется запустить до Нового года.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной от коронавируса стала "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались во вторник, 17 ноября, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее тестируют на 180 добровольцах старше 60 лет.

Третья отечественная перспективная вакцина от коронавируса центра имени Чумакова проходит II фазу клинических исследований на 300 добровольцах, которая должна завершиться в начале декабря, после чего будут поданы документы в Минздрав. Третью фазу клинических испытаний планируется запустить в начале следующего года пока на 3 тыс. добровольцах.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Спутник V Татьяна Голикова Коронавирус

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