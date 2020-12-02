Авария в центре Иркутска оставила без тепла 109 жилых домов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Из-за повреждения трубы с горячей водой в Правобережном округе Иркутска без отопления и горячего водоснабжения оказались 109 жилых домов и два социальных объекта, сообщила пресс-служба мэрии города.

Трубу чинят дежурные бригады Байкальской энергетической компании. Завершить ремонт и восстановить подачу горячей воды они рассчитывают к 21:00 (15:00 по московскому времени).

Пострадали жильцы домов на улицах Пролетарская, Рабочая, Сухэ-Батора, Некрасова, Желябова, Халтурина, Каландаришвили, Карла Маркса, Горького и в переулке Кооперативный.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Иркутске минус 8,5 градуса по Цельсию.