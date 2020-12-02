Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 01.12В России 2 322 056+26 402В мире 63 236 804+506 078

Авария в центре Иркутска оставила без тепла 109 жилых домов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Из-за повреждения трубы с горячей водой в Правобережном округе Иркутска без отопления и горячего водоснабжения оказались 109 жилых домов и два социальных объекта, сообщила пресс-служба мэрии города.

Трубу чинят дежурные бригады Байкальской энергетической компании. Завершить ремонт и восстановить подачу горячей воды они рассчитывают к 21:00 (15:00 по московскому времени).

Пострадали жильцы домов на улицах Пролетарская, Рабочая, Сухэ-Батора, Некрасова, Желябова, Халтурина, Каландаришвили, Карла Маркса, Горького и в переулке Кооперативный.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Иркутске минус 8,5 градуса по Цельсию.

Иркутск Байкальская энергетическая компания

Новости

СМИ узнали о планах "Роснефти" купить Пайяху у Худайнатова

КБ "Стрелка" бесплатно поможет мэрии Якутска организовать будущий офис

ОП предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких россиян

Что произошло за день: вторник, 1 декабря

Делегация из Венгрии приехала в РФ для осмотра производства "Спутника V"

Делегация из Венгрии приехала в РФ для осмотра производства "Спутника V"

РФ поставила антирекорд по данным о плохом состоянии озимых

Лавров назвал безответственным заявление Санду о Приднестровье

Лавров назвал безответственным заявление Санду о Приднестровье

Калининградские власти заочно поспорили с Мурашко о резерве коек

Калининградские власти заочно поспорили с Мурашко о резерве коек

СКР опроверг информацию о проверке высказываний Навального

Прокуратура подтвердила отравление школьников антисептиком в Татарстане

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');