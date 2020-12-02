КБ "Стрелка" бесплатно поможет мэрии Якутска организовать будущий офис

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Якутска через два или три месяца представит общественности для обсуждения новую модель организации своей работы в новом офисе, заявила через пресс-службу мэр города Сардана Авксентьева.

Эксперты КБ "Стрелка", занимающиеся консалтингом и пространственным планированием, выразили готовность бесплатно помочь чиновникам разработать пилотный проект модели пространства офиса.

Их разработка "ляжет в основу технического задания по проектированию - это тот фундамент, на основе которого мы будем двигаться дальше", объяснила Авксентьева.

Разработка модели внутренней организации нового здания уже началась. Предполагается, что на общественные слушания будет выставлен проект обустройства чиновников в общественно доступном здании, предварительные цифры и детали, сказала мэр.

Авксентьева 18 ноября предложила перевести мэрию из здания в центре Якутска, чтобы сэкономить на его содержании, в более дешевый объект, а само это здание продать. Одно агентство недвижимости уже приблизительно оценило здание мэрии в 560 млн рублей.

2 декабря в мэрии уточнили, что сначала здание пройдет независимую оценку, затем городская дума внесет его в план приватизации муниципального имущества, и только тогда сделка может состояться: "По оценкам, вся процедура может занять не менее года".

Продажу здания и переезд Авксентьева не считает самоцелью. По ее словам, ей важнее собрать под "одной крышей" все разбросанные по разным концам города структурные подразделения мэрии, их всего 17. Ранее она говорила, что в новом офисе чиновник будут работать в "open space".