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Наццентр ГЧП стал единственным собственником "КБ Стрелка"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Наццентр ГЧП, входящий в группу ВЭБа, стал единственным владельцем ООО "КБ Стрелка".

Покупателем долей менеджмента и юрлиц-владельцев "КБ Стрелка" выступил "один из учредителей" АНО "Национальный центр ГЧП", другие детали сделки ее участники не раскрывают, говорится в сообщении центра.

По словам его гендиректора Андрея Самохина, для Наццентра ГЧП сделка открывает дополнительные возможности как в части развития экспертизы проектов городской экономики, так и привлечения в них частного софинансирования.

"Стрелка" - российский консультант в области городского развития. Компанией был разработан ряд стратегий пространственного развития городов и отраслевых стратегий, проведены конкурсы на такие городские объекты, как ЦПКиО имени Горького, парк "Зарядье" и здание Политехнического музея. ВЭБ стал партнером "Стрелки" в 2020 году.

По данным ЕГРЮЛ, по состоянию на февраль основным владельцем "КБ Стрелка" значилась "дочка" самой компании - ООО "Чего хочет город" с долей 44,5%. По 16,8% было у трех физлиц, включая гендиректора "Стрелки" Сергея Галкина.

ВЭБ КБ Стрелка Сергей Галкин Наццентр ГЧП
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