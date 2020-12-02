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Совет Федерации одобрил закон о Госсовете

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил конституционный закон о статусе, основах формирования и деятельности Государственного совета России.

Изменение Конституции

Документ определяет место Госсовета в системе органов публичной власти, его статус, порядок формирования и деятельности.

Закон предусматривает, что Госсовет возглавит президент России. По должности в Госсовет войдут премьер-министр, спикеры обеих палат Федерального собрания, глава администрации президента и главы регионов.

По решению президента в Госсовет могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме; представители местного самоуправления; а также иные лица.

Председатель и члены Госсовета будут в нем работать на общественных началах.

В совете не смогут работать те, у окого есть иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.

Для решения текущих вопросов деятельности формируется президиум Госсовета, персональный состав которого определяется председателем. Организационное обеспечение деятельности Госсовета осуществляет администрация президента.

В соответствии с законом, Госсовет является конституционным государственным органом. Он сможет в своем решении указать на необходимость внесения изменений в законодательство, но правом законодательной инициативы он не обладает.

Сенатор Андрей Клишас объяснил, что Госсовет не является органом государственной власти, поскольку действует в рамках конституционных полномочий президента страны. Его компетенция предопределяется исходя из задач и властных полномочий главы государства. Цель Госсовета - обеспечить согласованную работу и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти.

"Государственный Совет призван оказывать содействие президенту РФ при использовании им согласительных процедур для разрешения разногласий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, а также между органами государственной власти субъектов РФ", - сказал сенатор журналистам.

Госсовет сможет рассматривать законопроекты, включая проекты конституционных законов, перед внесением в Госдуму. По мнению Клишаса, "участие Госсовета в обсуждении законопроектов по вопросам, имеющим общегосударственное значение, до их принятия Государственной Думой является действенным механизмом учета региональных интересов в законопроектной деятельности и положительно отразится на качестве принимаемых законов и правоприменительной практики их реализации".

Госсовет не может дублировать работу других органов власти. "Это орган при президенте, созданный, в первую очередь для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений", - объяснял ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников.

По его словам, "обновленная компетенция Госсовета даст возможность более оперативно реагировать на нужды населения при формировании основных направлений социально-экономического развития страны".

В законе указано, что президент при необходимости сможет возложить на Госсовет "иные задачи, имеющие важное государственное значение".

Госдума Госсовет Совет Федерации Павел Крашенинников Андрей Клишас

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