Госдума приняла закон о Госсовете

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении президентский закон о статусе, организационно-правовых основах формирования и деятельности Государственного совета РФ.

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что закон связан с поправками в Конституцию, где впервые появились положения о Государственном совете.

Так, закон предусматривает, что председателем Государственного совета является президент РФ. Членами Госсовета по должности являются: председатель правительства РФ, председатель Совета Федерации, председатель Государственной Думы, руководитель администрации президента и главы регионов.

Кроме того, по решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Государственной Думе; представители местного самоуправления, а также иные лица. Представители ЛДПР и КПРФ в ходе рассмотрения инициативы высказывали несогласие с этим положением, считая, что представители фракций в Госдуме должны по должности входить в состав Госсовета.

Законотворчество

Законом определяется статус Госсовета как конституционного государственного органа, отметил Крашенинников.

Госсовет может в своем решении указать на необходимость внесения изменений в законодательство, но правом законодательной инициативы Госсовет не обладает.

"Госсовет может при рассмотрении тех или иных вопросов, допустим, по экономике, определить те или иные вопросы, которые по мнению Госсовета требуют законодательного урегулирования. И тогда эти инициативы смогут внести, например, президент, правительство или палаты Федерального Собрания", - сказал "Интерфаксу" Крашенинников.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в комментарии "Интерфаксу" отметил, что "участие Госсовета в обсуждении законопроектов по вопросам, имеющим общегосударственное значение, до их принятия Государственной Думой является действенным механизмом учета региональных интересов в законопроектной деятельности и положительно отразится на качестве принимаемых законов и правоприменительной практики их реализации".

Согласно закону, Госсовет РФ сможет рассматривать законопроекты, включая проекты конституционных законов, перед внесением в Госдуму.

Ограничения

Председатель и члены Госсовета участвуют в его деятельности на общественных началах.

В составе Госсовета не могут быть лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.

Для решения текущих вопросов деятельности формируется президиум Госсовета, персональный состав которого определяется председателем.

Организационное обеспечение деятельности Госсовета осуществляет администрация президента РФ.

В законе "впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти", отметил Крашенинников. "Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства", - сказал он.

Крашенинников обратил внимание, что Госсовет не может дублировать работу других органов власти. "Это орган при президенте, созданный, в первую очередь для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений", - сказал глава комитета.

По его словам, "обновленная компетенция Госсовета даст возможность более оперативно реагировать на нужды населения при формировании основных направлений социально-экономического развития страны".

Отдельно в документе отмечается, что президент РФ при необходимости сможет "возложить на Государственный Совет иные задачи, имеющие важное государственное значение".

Крашенинников напомнил, что Госсовет функционирует при президенте уже 20 лет - с сентября 2000 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе дискуссии на пленарке по законопроекту отметил, что "Госсовет - это та структура, которая в будущем должна обеспечить развитие государства и защитить от вызовов".