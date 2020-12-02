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Шойгу отчитался о строительстве еще 4 медцентров для борьбы с COVID-19

Их открытие запланировано на декабрь

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу в среду доложил президенту РФ Владимиру Путину о передаче местным властям двух медицинских центров в Астраханской области, детского медцентра в Пскове, а также о завершении строительства военного многофункционального медицинского центра в Североморске.

"Сегодня в соответствии с вашим поручением об оказании помощи субъектам в развитии региональной системы здравоохранения министерство обороны передает Астраханской области два многофункциональных медицинских центра на 100 мест каждый - в Астрахани и городе Нариманове", - сказал Шойгу.

Также завершено строительство детского многофункционального медицинского центра на 60 коек в Пскове, сообщил Шойгу.

"В данном лечебном заведении для маленьких пациентов установлено необходимое оборудование, реанимационные столы для новорожденных и недоношенных, компьютерный томограф и рентгеновские аппараты для обследования детей младше года и более старшего возраста", - сказал министр.

"Помимо этого, - продолжил он, - построен многофункциональный медицинский центр военно-морского клинического госпиталя в Североморске на 100 мест со специализированным отделением радиологии".

Площадь четырех построенных медицинских центров превышает 28,5 тыс. кв. м. Они полностью готовы к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, уточнил Шойгу.

Он добавил, что министерство обороны за девять месяцев текущего года построило 29 современных многофункциональных медицинских центров. Они расположены в 22 субъектах РФ.

По словам Шойгу, все объекты спроектированы и возведены с учетом географического положения, сейсмических и климатических особенностей регионов.

В медцентры поставлено более 116 тысяч единиц медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ, компьютерные томографы, ЭКМО, УЗИ и реанимации. По словам министра обороны, сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Новые медцентры откроются в декабре

Путин сообщил, что построенные военными многофункциональные медицинские центры для оказания помощи больным с коронавирусом откроются в декабре.

"Как мы планировали, астраханские и псковские центры будут переданы регионам. Североморский, а затем южно-сахалинский - они останутся в ведении министерства обороны", - уточнил президент.

Он подчеркнул, что данные центры будут оказывать помощь и гражданскому населению.

Минобороны РФ Сергей Шойгу Владимир Путин коронавирус

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