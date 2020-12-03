Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:09Заразились
на 03.12В России 2 375 546+28 145В мире 64 508 175+669 152

Беглов ввел персональную ответственность чиновников за согласованные мероприятия

Беглов ввел персональную ответственность чиновников за согласованные мероприятия
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов установил персональную ответственность должностных лиц за то, чтобы на согласованных ими мероприятиях были соблюдены все меры безопасности. Это следует из последних поправок в его мартовском постановлении №121 о борьбе с коронавирусом.

В частности, спортивные, культурные и деловые мероприятия численностью более 50 участников должны быть согласованы с комитетом по физической культуре и спорту, комитетом по культуре и комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле. Комитеты будут определять максимальное количество посетителей такого мероприятия, исходя из конструктивных и иных особенностей места его проведения, наличия необходимого оснащения и достаточных сил и средств, обеспечивающих выполнение требований, предусмотренных постановлением, и безопасность проведения мероприятия.

Организаторы мероприятий и собственники помещений обязаны обеспечить соблюдение требований, предусмотренных постановлением, а также требований чиновников.

С 4 по 29 декабря в Петербурге зрителей будут пускать в театры, на концерты и в другие залы организаций исполнительских искусств будет можно только после согласования с комитетом по культуре, говорится в постановлении.

2 декабря Беглов ввел для борьбы с коронавирусом новые ограничения, в том числе на период новогодних праздников. В частности, он запретил общепиту работать с 19:00 до 6 утра с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января, а между этими периодами общепит будет полностью закрыт для посетителей, но сможет работать навынос.

С 30 декабря по 10 января губернатор запретил посещение музеев, театров, выставок и концертов и проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек. С 4 декабря он закрыл в аквапарки, океанариумы и запретил проводить выставки и концерты в торговых центрах.

В конце ноября в Петербурге в клубах прошли концерты групп "Чиж & Co" и "Бригадный подряд". Чиновники затем заявили, что выступления не были согласованы с комитетом по культуре города.

Концерты рэпера Басты в Ледовом дворце согласованы были, но Роспотребнадзор впоследствии решил, что на них были нарушены противоэпидемические ограничения. За ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры главе комитета по культуре Константину Сухенко был объявлен выговор.

Хроника коронавируса. Декабрь.

7
Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.
Александр Беглов Петербург Баста Ледовый дворец Константин Сухенко

Новости по теме

Новости

Минюст предожил ввести статус иноагента для коммерческих организаций

Пандемия коронавируса

Власти Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год

Власти Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год

В Минтруде отметили замедление темпов спада рождаемости в РФ

В ПЦ "Мемориал" началась прокурорская проверка

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлены рекордные 28,1 тыс. заболевших COVID-19

В России за сутки выявлены рекордные 28,1 тыс. заболевших COVID-19

Глава Минюста выступил за усиление госконтроля за адвокатами

Отклонен законопроект о выборах мэров в Свердловской области

Подписана директива об отставке Чубайса

Подписана директива об отставке Чубайса

Глава Минюста предложил вывести учреждения ФСИН из городов

Источник назвал курильщика возможным виновником пожара в больнице в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');