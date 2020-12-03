Беглов ввел персональную ответственность чиновников за согласованные мероприятия

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов установил персональную ответственность должностных лиц за то, чтобы на согласованных ими мероприятиях были соблюдены все меры безопасности. Это следует из последних поправок в его мартовском постановлении №121 о борьбе с коронавирусом.

В частности, спортивные, культурные и деловые мероприятия численностью более 50 участников должны быть согласованы с комитетом по физической культуре и спорту, комитетом по культуре и комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле. Комитеты будут определять максимальное количество посетителей такого мероприятия, исходя из конструктивных и иных особенностей места его проведения, наличия необходимого оснащения и достаточных сил и средств, обеспечивающих выполнение требований, предусмотренных постановлением, и безопасность проведения мероприятия.

Организаторы мероприятий и собственники помещений обязаны обеспечить соблюдение требований, предусмотренных постановлением, а также требований чиновников.

С 4 по 29 декабря в Петербурге зрителей будут пускать в театры, на концерты и в другие залы организаций исполнительских искусств будет можно только после согласования с комитетом по культуре, говорится в постановлении.

2 декабря Беглов ввел для борьбы с коронавирусом новые ограничения, в том числе на период новогодних праздников. В частности, он запретил общепиту работать с 19:00 до 6 утра с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января, а между этими периодами общепит будет полностью закрыт для посетителей, но сможет работать навынос.

С 30 декабря по 10 января губернатор запретил посещение музеев, театров, выставок и концертов и проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек. С 4 декабря он закрыл в аквапарки, океанариумы и запретил проводить выставки и концерты в торговых центрах.

В конце ноября в Петербурге в клубах прошли концерты групп "Чиж & Co" и "Бригадный подряд". Чиновники затем заявили, что выступления не были согласованы с комитетом по культуре города.

Концерты рэпера Басты в Ледовом дворце согласованы были, но Роспотребнадзор впоследствии решил, что на них были нарушены противоэпидемические ограничения. За ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры главе комитета по культуре Константину Сухенко был объявлен выговор.