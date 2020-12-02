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В России от COVID-19 вакцинировали уже более 100 тыс. человек

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Более 100 тысяч россиян из групп риска привито вакциной от коронавируса "Спутник V" института имени Гамалеи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду.

"Мы начали вакцинировать жителей из групп риска. На сегодняшний день вакцинированы более 100 тысяч граждан РФ", - сказал Мурашко на презентации российской вакцины на спецсессии Генассамблеи ООН, вступая по видеоконференцсвязи.

Ранее в среду также стало известно, что массовая вакцинация в РФ начнется уже на следующей неделе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по открытию многофункциональных медцентров Минобороны в режиме видеоконференции.

Он отметил, что в ближайшее время будет произведено около 2 млн доз вакцины "Спутник V", что дает возможность начать масштабную вакцинацию населения, в первую очередь врачей и учителей.

"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели вы приступили к масштабной вакцинации", - сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Хроника 09 января – 02 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус Спутник V

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