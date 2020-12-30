Силуанов оценил вакцинацию россиян в пределах 100 млрд рублей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация населения от коронавируса может обойтись федеральному бюджету в сумму свыше $1 млрд, считает глава Минфина Антон Силуанов. Он назвал такую оценку в эфире "России-24".

"У нас в следующем году новые задачи стоят, которые не были учтены в бюджете. А именно - вакцинация населения, это существенный ресурс, может стоить от 75 до 100 млрд рублей", - прокомментировал министр планы своего ведомства по расходованию переходящих бюджетных остатков в 2021 году.

Точная сумма, по его словам, "зависит о того, как пойдет, сколько людей изъявит желание вакцинироваться".