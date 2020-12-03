Котировки "Росгосстраха" обновили двухлетний максимум

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Акции ПАО СК "Росгосстрах" утром в четверг продолжили ралли и обновили максимум более чем за два года (с ноября 2018 года) на новости о планах компании выплатить промежуточные дивиденды из нераспределенной прибыли.

На "Московской бирже" к 10:20 цена акций компании взлетела на 27,5%, до 0,2788 рубля, объем торгов превысил 63 млн рублей. Накануне ее котировки выросли на 40%.

По сообщению "Росгосстраха" на ленте раскрытия информации, совет директоров страховой компании на заседании 1 декабря рекомендовал внеочередному собранию акционеров направить часть нераспределенной чистой прибыли на выплату дивидендов в денежной форме в размере 0,025013777 рубля на одну обыкновенную акцию. Внеочередное собрание акционеров состоится в заочной форме 30 декабря (дата окончания приема бюллетеней для голосования), а закрытие реестра под дивиденды рекомендовано установить 12 января 2021 года.