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Рынок акций открылся ростом индекса РТС на 0,2% и падением акций НЛМК

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, поддержку оказывает выросшая нефть в ожидании решения ОПЕК+ по квотам с января; индекс РТС за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс МосБиржи не претерпел существенных изменений, при этом выросли акции АФК "Система" и упали бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" на корпоративных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3188,75 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1337,56 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 75,2 рубля (+0,13 рубля), золото - $1837 за унцию (+0,4%).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Топ-менеджмент АФК "Система" может предложить совету директоров удвоить размер дивидендов по итогам 2020 года - при условии сохранения позитивных тенденций в IV квартале, говорится в финансовом отчете корпорации.

Выручка АФК "Система" в III квартале 2020 года выросла на 9,6% в годовом выражении и составила 184,9 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные ранее аналитики ожидали, что выручка АФК вырастет на 5,9% - до 178,7 млрд рублей.

Подешевели акции "НЛМК" (-4,7%), UC Rusal (-1,7%), "Северстали" (-0,9%), Сбербанка (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Компания Владимира Лисина накануне продала 2,1% акций НЛМК в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ). "Fletcher Group Holdings Limited объявляет об успешном размещении около 128 млн акций НЛМК", - говорится в заявлении по итогам сделки. Ее объем оказался чуть больше, чем анонсировалось в среду вечером (около 120 млн акций, 2% капитала).

В заявлении не раскрыта цена размещения. В результате АВВ доля Fletcher в НЛМК снизилась до 79,3% с 81,4%, free float теперь равен 20,7%, сказано в пресс-релизе.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, возможность продолжения роста по индексу РТС на фоне восстановления склонности инвесторов к принятию риска остается в силе, в краткосрочной перспективе на ход торгов может повлиять решение в отношении продления сделки ОПЕК+ (сообщается, что стороны обсуждают возможность постепенного снятия ограничений, окончательное решение может быть принято сегодня). На валютном рынке в начале торгов возможно тестирование долларом уровня 75 руб. на фоне снижения индекса доллара (DXY) до 91 пункта.

В миреBrent подешевела до $48,18 за баррельЧитать подробнее

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, цены на нефть Brent выросли на новостях об одобрении вакцины Pfizer в Великобритании и планах США получить ее уже к 15 декабря для 170 тыс. человек. В четверг в фокусе внимания саммит ОПЕК+. "Мы не ожидаем, что стороны согласуют повышенные квоты на первый квартал 2021 года ввиду большого количества разногласий внутри альянса и более высокого уровня цен на нефть, чем в апреле, когда принимали предыдущее решение. Острой необходимости в дополнительном сокращении добычи нет", - считает эксперт.

При таком раскладе можно ожидать негативной реакции нефти Brent - отката к $45 за баррель и ниже. До итогов саммита февральский контракт будет консолидироваться в зоне $47-48 за баррель, считает Крылова.

В США в среду индексы акций изменились на 0,1-0,2%, S&P 500 (+0,2%) обновил рекордный максимум второй день подряд. В ходе торгов фондовый рынок США колебался между ростом и снижением, но получил поддержку благодаря заявлению лидера демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойера, который сказал, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные, пишет MarketWatch. Хойер заявил журналистам, что обсудил этот вопрос с лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом.

Днем ранее группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу переговоров.

Избранный президент США Джо Байден в интервью The New York Times заявил, что не будет сразу отменять таможенные пошлины на китайские товары, введенные администрацией Дональда Трампа.

В четверг в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%) в ожидании скорого начала применения вакцины от COVID-19 в различных странах мира, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,02%).

Премьер Великобритании Борис Джонсон накануне приветствовал решение британского Агентства по регулированию лекарственных препаратов (MHRA) одобрить применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что британские власти начнут прививочную кампанию против коронавируса COVID-19 в стране в начале следующей недели.

Парламент Японии одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19 за счет средств, выделенных из бюджета, сообщает The Japan Times. Япония уже закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз препарата AstraZeneca.

Нефть утром в четверг незначительно снижается после роста накануне; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $48,15 за баррель (-0,2% и +1,8% в среду), январская цена WTI - $45,11 за баррель (-0,4% и +1,6% накануне).

В среду поддержку рынку оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе, новости об одобрении вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech в Великобритании, а также надежды на прогресс в переговорах ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ добились прогресса по сделке об ограничении добычи нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. ОПЕК+ проведет заседание в четверг после переноса переговоров на два дня, за которые нефтепроизводители рассчитывали прийти к консенсусу.

Ранее перенос встречи ОПЕК+ с 1 декабря вызвал опасения по поводу разногласий внутри альянса относительно отсрочки наращивания добычи. В настоящий момент снижение добычи составляет 7,7 млн б/с. Согласно текущим условиям сделки, добыча будет увеличена почти на 2 млн б/с с января 2021 года.

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