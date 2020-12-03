Рынок акций открылся ростом индекса РТС на 0,2% и падением акций НЛМК

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, поддержку оказывает выросшая нефть в ожидании решения ОПЕК+ по квотам с января; индекс РТС за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс МосБиржи не претерпел существенных изменений, при этом выросли акции АФК "Система" и упали бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" на корпоративных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3188,75 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1337,56 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 75,2 рубля (+0,13 рубля), золото - $1837 за унцию (+0,4%).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Топ-менеджмент АФК "Система" может предложить совету директоров удвоить размер дивидендов по итогам 2020 года - при условии сохранения позитивных тенденций в IV квартале, говорится в финансовом отчете корпорации.

Выручка АФК "Система" в III квартале 2020 года выросла на 9,6% в годовом выражении и составила 184,9 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные ранее аналитики ожидали, что выручка АФК вырастет на 5,9% - до 178,7 млрд рублей.

Подешевели акции "НЛМК" (-4,7%), UC Rusal (-1,7%), "Северстали" (-0,9%), Сбербанка (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Компания Владимира Лисина накануне продала 2,1% акций НЛМК в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ). "Fletcher Group Holdings Limited объявляет об успешном размещении около 128 млн акций НЛМК", - говорится в заявлении по итогам сделки. Ее объем оказался чуть больше, чем анонсировалось в среду вечером (около 120 млн акций, 2% капитала).

В заявлении не раскрыта цена размещения. В результате АВВ доля Fletcher в НЛМК снизилась до 79,3% с 81,4%, free float теперь равен 20,7%, сказано в пресс-релизе.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, возможность продолжения роста по индексу РТС на фоне восстановления склонности инвесторов к принятию риска остается в силе, в краткосрочной перспективе на ход торгов может повлиять решение в отношении продления сделки ОПЕК+ (сообщается, что стороны обсуждают возможность постепенного снятия ограничений, окончательное решение может быть принято сегодня). На валютном рынке в начале торгов возможно тестирование долларом уровня 75 руб. на фоне снижения индекса доллара (DXY) до 91 пункта.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, цены на нефть Brent выросли на новостях об одобрении вакцины Pfizer в Великобритании и планах США получить ее уже к 15 декабря для 170 тыс. человек. В четверг в фокусе внимания саммит ОПЕК+. "Мы не ожидаем, что стороны согласуют повышенные квоты на первый квартал 2021 года ввиду большого количества разногласий внутри альянса и более высокого уровня цен на нефть, чем в апреле, когда принимали предыдущее решение. Острой необходимости в дополнительном сокращении добычи нет", - считает эксперт.

При таком раскладе можно ожидать негативной реакции нефти Brent - отката к $45 за баррель и ниже. До итогов саммита февральский контракт будет консолидироваться в зоне $47-48 за баррель, считает Крылова.

В США в среду индексы акций изменились на 0,1-0,2%, S&P 500 (+0,2%) обновил рекордный максимум второй день подряд. В ходе торгов фондовый рынок США колебался между ростом и снижением, но получил поддержку благодаря заявлению лидера демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойера, который сказал, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные, пишет MarketWatch. Хойер заявил журналистам, что обсудил этот вопрос с лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом.

Днем ранее группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу переговоров.

Избранный президент США Джо Байден в интервью The New York Times заявил, что не будет сразу отменять таможенные пошлины на китайские товары, введенные администрацией Дональда Трампа.

В четверг в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%) в ожидании скорого начала применения вакцины от COVID-19 в различных странах мира, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,02%).

Премьер Великобритании Борис Джонсон накануне приветствовал решение британского Агентства по регулированию лекарственных препаратов (MHRA) одобрить применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что британские власти начнут прививочную кампанию против коронавируса COVID-19 в стране в начале следующей недели.

Парламент Японии одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19 за счет средств, выделенных из бюджета, сообщает The Japan Times. Япония уже закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз препарата AstraZeneca.

Нефть утром в четверг незначительно снижается после роста накануне; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $48,15 за баррель (-0,2% и +1,8% в среду), январская цена WTI - $45,11 за баррель (-0,4% и +1,6% накануне).

В среду поддержку рынку оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе, новости об одобрении вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech в Великобритании, а также надежды на прогресс в переговорах ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ добились прогресса по сделке об ограничении добычи нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. ОПЕК+ проведет заседание в четверг после переноса переговоров на два дня, за которые нефтепроизводители рассчитывали прийти к консенсусу.

Ранее перенос встречи ОПЕК+ с 1 декабря вызвал опасения по поводу разногласий внутри альянса относительно отсрочки наращивания добычи. В настоящий момент снижение добычи составляет 7,7 млн б/с. Согласно текущим условиям сделки, добыча будет увеличена почти на 2 млн б/с с января 2021 года.