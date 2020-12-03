Рубль скорректировался вниз к доллару и евро на старте торгов четверга

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро укрепляются на Московской бирже в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после роста по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,11-75,21 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,19 руб./$1 (+12,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,11 руб./EUR1 (+23,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,46 копейки к уровню закрытия среды, до 82,36 рубля.

Доллар при этом оказался на 42,01 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 19,52 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов в рамках коррекции после роста накануне. Игроки находятся в ожидании заседания ОПЕК+. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, страны ОПЕК+ добились прогресса по сделке об ограничении добычи нефти. ОПЕК+ проведет заседание в четверг после переноса переговоров на два дня, за которые нефтепроизводители рассчитывали прийти к консенсусу.

Новости о вакцинах против коронавируса

В среду, 2 декабря, поддержку рисковым активам оказали новости о вакцинах против COVID-19 и надежды на новое стимулирование в США. Премьер Великобритании Борис Джонсон накануне приветствовал решение британского Агентства по регулированию лекарственных препаратов (MHRA) одобрить применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что британские власти начнут прививочную кампанию против коронавируса COVID-19 в стране в начале следующей недели.

Парламент Японии одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19 за счет средств, выделенных из бюджета, сообщает The Japan Times. Япония уже закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз препарата AstraZeneca.

Лидер демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойер заявил в среду, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные, пишет MarketWatch.

Днем ранее группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла использовать это предложение как основу для переговоров.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после повышения накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в четверг уменьшилась на 0,25% - до $48,13 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,42% - до $45,09 за баррель.

Министерство энергетики США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 679 тыс. баррелей. Однако запасы бензина и дистиллятов выросли.