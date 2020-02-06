ФСО отказалась комментировать появление тепловизоров на входе в Кремль

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Федеральной службе охраны (ФСО) воздержались от комментариев по поводу введения дополнительных мер проверки на входе в Кремль - с помощью тепловизора.

Журналисты, приходящие на мероприятия в Кремль, уже несколько дней отмечают, что, помимо обычного досмотра на "рамке", их проверяют датчиком, реагирующим на температуру. Похожие приборы используются при проверке прибывающих из-за рубежа в рамках мероприятий по предупреждению коронавируса.

В частности, такой прибор применяется при прохождении в Кремль через контрольно-пропускной пункт у Кутафьей башни, пропускающий наибольшее количество посетителей.

"Мы эту информацию не комментируем", - сказали "Интерфаксу" в центре по связям с прессой и общественностью ФСО. При этом там подчеркнули, что "досмотр был одинаковым для всех проходящих в Кремль - и для журналистов, и для приглашенных на мероприятия с участием президента".

Ранее в четверг в Кремле прошло награждение лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, затем глава государства Владимир Путин начал там заседание президентского совета по науке и образованию. Журналисты, освещающие эти мероприятия, на входе в Большой Кремлевский дворец, помимо обычного досмотра, прошли процедуру дистанционной проверки температуры тела с помощью тепловизора.

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок правительства РФ, в связи с этим заявила, что температуру у журналистов, пришедших на официальные мероприятия в Московский Кремль, проверяли не из-за нового коронавируса, а для предупреждения распространения обычного сезонного гриппа.

"Это (проверки тепловизором - ИФ) связано с эпидемией гриппа, на самом деле, которая начинает постепенно в регионах распространяться. Мы рекомендуем использовать все профилактические меры, доступные нам, чтобы можно было поберечься", - сказала Голикова журналистам в Кремле в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.