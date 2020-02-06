Журналистов на входе в Кремль начали проверять тепловизором

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Журналистов, которые приходят в Кремль на официальные мероприятия, проверяют тепловизором не из-за уханьского коронавируса, а из-за местного сезонного гриппа, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Она сообщила, что в регионах постепенно распространяется эпидемия гриппа, и посоветовала журналистам принимать все меры профилактики, чтоб не заболеть.

6 февраля в Кремле молодых ученых награждали президентскими премиями за достижения в науке и инновациях, позднее Владимир Путин проведет совместное заседание Госсовета и президентского совета по науке и образованию. Журналистов пропускали на эти мероприятия после досмотра и проверки тепловизором.

Сообщения из регионов о закрытии школ на карантин из-за ОРВИ или гриппа начали поступать с конца января.

5 февраля стало известно, что в Москве все бригады скорой помощи "с первого дня возникновения угрозы" распространения нового коронавируса работают в режиме повышенной готовности, а их машины дезинфицируют. Медикам выдали инструкции, что делать с людьми, прибывшими из неблагоприятных стран и проявившими симптомы ОРВИ.

В России пока подтверждено два случая заражения коронавирусом - в Тюмени и Чите, заболели граждане Китая.

Коронавирус, вызывающий пневмонию, распространяется в Китае по меньшей мере с декабря. На утро 6 февраля в Китае с учетом Тайваня, Гонконга и Макао было подтверждено 28 060 случаев заражения, и больше 200 - за пределами КНР. 565 заболевших умерли.