Курс рубля пошел вверх на решении ОПЕК+

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Утром в пятницу курс рубля растет к бивалютной корзине на решении стран ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,27-74,43 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 12 копеек, до 74,33 рубля. Евро подешевел на шесть копеек, до 90,34 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 9,3 копейки к уровню закрытия четверга, до 81,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 86,96 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 85,46 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря решению ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами и дорожающей нефти. Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн баррелей в сутки, а только на 0,5 млн баррелей в сутки с января 2021 года.

Позиции лидеров сделки России и Саудовской Аравии довольно сильно разошлись, но компромиссный вариант позволит им продолжать дружбу и балансировку нефтяного рынка. Россия будет готова уже с января увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,62% - до $49,5 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 1,31%, до $46,24 за баррель.

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл провели переговоры на фоне усилий Конгресса заключить соглашение о мерах помощи и избежать приостановки работы правительства. Ранее в четверг Макконнелл сообщил, что видит "обнадеживающие признаки" того, что стороны смогут прийти к соглашению до конца года.

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