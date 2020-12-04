Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4%

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен blue chips на фоне раллирующей нефти после решения стран ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи с января; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,4%, лидируют в росте АДР Ozon и бумаги нефтяных компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3176,17 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1344,3 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,1%.

Доллар стоит 74,32 рубля (-0,14 рубля), золото - $1847,2 за унцию (+0,3%).

Подорожали АДР Ozon (+6,3%, до 3710,5 рубля), акции "Татнефти" (+2,1%), "ММК" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), АФК "Система" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "НЛМК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,8%), "Московской Биржи" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), Polymetal (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в пятницу утром возможно восстановление котировок в нефтегазовом секторе - страны ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи с ежемесячным мониторингом ситуации начиная с января, что обеспечило выход фьючерсов на нефть Brent к отметке $50 за баррель (впервые с марта текущего года). На валютном рынке остается в силе возможность снижения доллара на фоне его ослабления к корзине валют и повышения цен на энергоносители. В течение дня на ход торгов на валютном и фондовом рынках может повлиять глобальная статистика: в США в 16:30 по московскому времени ожидается публикация данных по рынку труда (Non-farm payrolls) за ноябрь.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, страны ОПЕК+ после длительных переговоров пришли к компромиссу - повысить добычу с января на 500 тыс. б/с (это означат, что сокращение нефтедобычи ОПЕК+ составит 7,2 млн б/с, а не 7,7 млн б/с как сейчас). Группа заявила, что будет проводить ежемесячные встречи министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, начиная с января, чтобы "оценить рыночные условия и принять решение о дальнейших корректировках добычи".

Приятной неожиданностью стало то, что после этого решения цены на нефть стали расти. Очевидно, что нефтетрейдеры верят, что такие страны как Ирак, Ливия и Россия, будут соблюдать квоты на добычу, а мониторинговый комитет ОПЕК будет оперативно сигнализировать о выявленных дисбалансах между спросом и предложением.

Тем временем спрос на нефть по-прежнему подточен пандемией короновариуса COVID-19 (но не в Азии) и при этом существуют избыточные ожидания касательно массовой вакцинации. Коронавирусная реальность в I квартале 2021 года может оказаться довольно жесткой. Американский индекс S&P-500 закрылся чуть ниже рекордного максимума среды на фоне известий о трудностях компании Pfizer при организации цепочек поставок коронавакцины.

Позитивом для рынков является то, что новый пакет помощи американской экономики скоро будет принят. Некоторые законодатели усилили призывы принять еще один раунд бюджетных стимулов до конца года. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявили, что поддерживают недавно обнародованное двухпартийной группой законодателей предложение о стимулировании роста на сумму $908 млрд, несмотря на то, что эта сумма меньше, чем пакет в $2 трлн, который требовали демократы ранее. В ближайшие недели рынок акций РФ будет турбулентным, и в связи с этим инвесторам стоит закрыть "длинные" позиции по акциям компаний, на графиках которых имеются сильные "медвежьи" сигналы (например, в акциях "Мосбиржи"), отмечает Верников.

В США в четверг индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,3%. Давление на рынок оказало сообщение Dow Jones о том, что компания Pfizer пересмотрела план поставок вакцины от коронавируса на текущий год в связи с проблемами в цепи поставок. Компания теперь рассчитывает поставить лишь половину от ранее запланированного объема (Pfizer сможет произвести 50 млн доз препарата от коронавируса COVID-19 вместо планировавшихся 100 млн).

В центре внимания трейдеров оставалось обсуждение нового пакета стимулирующих мер. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл провели переговоры на фоне усилий Конгресса заключить соглашение о мерах помощи и избежать приостановки работы правительства. Ранее в четверг Макконнелл сообщил, что видит "обнадеживающие признаки" того, что стороны смогут прийти к соглашению до конца года.

На этой неделе группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу для переговоров.

Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан сказал, что рост экономики США может остановиться к концу года в случае дальнейшего распространения коронавируса в стране. По его словам, "следующие три-шесть месяцев будут сложными". Однако глава ФРБ Далласа ожидает возвращения к уверенному экономическому росту в более долгосрочной перспективе на фоне массовой вакцинации. По его прогнозу, в 2021 году ВВП США может вырасти на 3,5%.

В пятницу в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite топчется на месте, гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%) на фоне негативной новости о вакцине Pfizer, но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%).

Министерство обороны США добавило еще четыре китайские компании в санкционный список "военных компаний". Все они подозреваются американской разведкой в сотрудничестве с военным руководством КНР.

Нефть утром в пятницу дорожает и может завершить ростом пятую неделю подряд, поддержку оказало решение стран ОПЕК+ наращивать добычу умеренными темпами; цена Brent находится на $1,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $49,52 за баррель (+1,7% и +1% в четверг), январская цена WTI - $46,27 за баррель (+1,4% и +0,8% накануне).

Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года.

Позиции лидеров сделки России и Саудовской Аравии довольно сильно разошлись, но компромиссный вариант позволит им продолжать дружбу и балансировку нефтяного рынка. Россия будет готова уже с января увеличить добычу нефти на 125 тыс. б/с.

Страны ОПЕК+ в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.