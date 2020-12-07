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Продолжать работать на пенсии собираются 22% россиян

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Продолжать работу после выхода на пенсию собираются 22% работающих россиян, не достигших пенсионного возраста, 7% говорят, что на пенсии работать не будут, 70% ответили, что все будет зависеть от обстоятельств. Это показал опрос ВЦИОМа.

Чаще работать после выхода на пенсию планируют жители городов с населением от 500 000 до 950 000 жителей(29%) и столиц (26%). Среди жителей сел выше доля тех, кто не планирует работать на пенсии - 11%.

Пожилому человеку нельзя запрещать работать после выхода на пенсию, считают 45% опрошенных. Еще 23% респондентов согласны с мнением, что можно только посочувствовать тем, кого обстоятельства вынуждают работать в старости. Только 8% считают, что пенсионеры занимают рабочие места и мешают продвижению молодежи. 20% опрошенных сказали, что в работе на пенсии есть и плюсы, и минусы.

Как кажется 34% опрошенных, большинство в их окружении считают, что пенсионеры и сорокалетние работники одинаково эффективны, 25% респондентов говорят, что, по мнению большинства, все же от сорокалетних больше пользы. 30% опрошенных затруднились оценить мнение своего окружения.

В отношении добросовестности выполнения работы, россияне видят во мнениях своего окружения примерно такое же распределение: 34% считают, что пенсионеры работают так же добросовестно, как и сорокалетние, а 28% считают их даже более добросовестными работниками (это мнение чаще транслируют респонденты старше 60 лет — 40%).

На вопрос о причинах, по которым пенсионеры не бросают работу, 74% россиян назвали недостаточный размер пенсии, 56% - желание помогать детям и внукам, 32% - желание избежать одиночества и остаться в коллективе, 19% - интерес к работе и 16% - привычку работать.

Опрос прошел 1 сентября по телефону среди 1600 взрослых респондентов.

ВЦИОМ

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