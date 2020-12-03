Boeing-747 экстренно сел в Новосибирске
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Дальнемагистральный двухпалубный лайнер Boeing вынужденно приземлился в Новосибирске.
"Самолет Boeing-747 с неисправностью совершил вынужденную посадку в аэропорту "Толмачево". Разрушений, по предварительным данным, нет", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
На борту находились четыре человека.
По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с шасси.
"Система шасси сработала неисправно. Командир решил совершить экстренную посадку", - сказал источник.