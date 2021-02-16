Роспотребнадзор дал рекомендации вузам по допуску студентов-иностранцев

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Иностранные студенты из стран, с которыми у России открыто авиасообщение, могут вернуться в Россию и учиться очно, если у них будет две справки об отсутствии у них COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Не раньше, чем за три календарных дня до въезда, они должны сдать ПЦР-тест и получить отрицательнй результат.

По приезде в течение 72 часов они должны будут сдать новый тест уже в России и изолироваться до прихода его результата.

Очное обучение в российских вузах возобновилось 8 февраля, с 13 ноября 2020 года по 6 февраля студенты учились удаленно.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сотни тысяч иностранных студентов не могут въехать в Россию, чтобы продолжить учебу.

В весеннюю сессию вузы перевели на дистанционное обучение, и многие студенты разъехались по домам. В конце лета стало понятно, что обучение в российских вузах возобновится после каникул, но из-за закрытых границ иностранные студенты не смогут учиться очно.

К российским органам власти обращались студенты из Казахстана, МИД Таджикистана и просили помочь организовать въезд. В российском Министерстве науки и высшего образования отмечали, что не могут повлиять на ситуацию и открытие границ между странами от этого ведомства не зависит.

В 2019/20 учебном году в России учились 297 993 иностранных студента. Среди них больше всего было граждан Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Китая, Таджикистана, Украины, Индии, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии.

В начале декабря сообщалось, что вернуться на учебу смогли только около 100 000 студентов-иностранцев.

Сейчас Россия восстановила авиасообщение с 21 страной, включая Турцию, Танзанию, Швейцарию, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Сербию, Кубу, Японию, Сейшельские Острова, Эфиопию, Вьетнам, Индию, Катар, Финляндию, Грецию и Сингапур. С Великобританией авиасообщение возобновили в августе, но в декабре границу снова закрыли из-за "британского" штамма коронавируса.