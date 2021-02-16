Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51Заразились
на 16.02В России 4 099 323+13 233В мире 109 156 825+342 573

Роспотребнадзор дал рекомендации вузам по допуску студентов-иностранцев

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Иностранные студенты из стран, с которыми у России открыто авиасообщение, могут вернуться в Россию и учиться очно, если у них будет две справки об отсутствии у них COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Не раньше, чем за три календарных дня до въезда, они должны сдать ПЦР-тест и получить отрицательнй результат.

По приезде в течение 72 часов они должны будут сдать новый тест уже в России и изолироваться до прихода его результата.

Очное обучение в российских вузах возобновилось 8 февраля, с 13 ноября 2020 года по 6 февраля студенты учились удаленно.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сотни тысяч иностранных студентов не могут въехать в Россию, чтобы продолжить учебу.

В весеннюю сессию вузы перевели на дистанционное обучение, и многие студенты разъехались по домам. В конце лета стало понятно, что обучение в российских вузах возобновится после каникул, но из-за закрытых границ иностранные студенты не смогут учиться очно.

К российским органам власти обращались студенты из Казахстана, МИД Таджикистана и просили помочь организовать въезд. В российском Министерстве науки и высшего образования отмечали, что не могут повлиять на ситуацию и открытие границ между странами от этого ведомства не зависит.

В 2019/20 учебном году в России учились 297 993 иностранных студента. Среди них больше всего было граждан Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Китая, Таджикистана, Украины, Индии, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии.

В начале декабря сообщалось, что вернуться на учебу смогли только около 100 000 студентов-иностранцев.

Сейчас Россия восстановила авиасообщение с 21 страной, включая Турцию, Танзанию, Швейцарию, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Сербию, Кубу, Японию, Сейшельские Острова, Эфиопию, Вьетнам, Индию, Катар, Финляндию, Грецию и Сингапур. С Великобританией авиасообщение возобновили в августе, но в декабре границу снова закрыли из-за "британского" штамма коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 16 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус Минобрнауки Великобритания

Новости по теме

Новости

У эксперта фонда Горчакова не приняли прошение о помиловании без признания вины

Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге

Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге

Дума одобрила в I чтении снятие ограничений по возрасту для части чиновников

Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 марта

Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 марта

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Суд отклонил иск бизнесмена Пригожина к журналисту Шевченко

Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников

Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников

ЕСПЧ признал несправедливым приговор по делу об убийстве адвоката Маркелова

На 20 февраля назначены сразу два суда над Навальным

На 20 февраля назначены сразу два суда над Навальным

Адвокаты Навального попросили его оправдать по делу о клевете

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');