Новый тральщик "Яков Баляев" вышел в море на финальные испытания

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Минно-тральный корабль нового поколения "Яков Баляев" для Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел в Японское море на завершающий этап заводских ходовых и государственных испытаний, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В море экипаж совместно с представителями промышленности окончательно подтвердит работоспособность систем и механизмов тральщика, проведет испытания корабельного оружия", - говорится в сообщении.

Корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика. Он оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями.

26 декабря корабль должен официально войти в состав Тихоокеанского флота.

Тральщик "Яков Баляев" водоизмещением 890 тонн, длиной 62 метра и скоростью полного хода 16 узлов является пятым в серии и четвертым серийным кораблем проекта 12700 "Александрит". Его экипаж составляет 44 человека.

Корабль назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.