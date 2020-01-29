В Петербурге спустили на воду четвертый серийный тральщик нового поколения

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев" спущен на воду на петербургском Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) в среду, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии спуска.

Передача корабля заказчику планируется летом 2020 года после заводских испытаний.

Тральщик "Яков Баляев" был заложен 26 декабря 2017 года и является четвертым кораблем проекта 12700 "Александрит". Головной корабль серии "Александр Обухов" был передан ВМФ в 2016 году, второй тральщик "Иван Антонов" - в конце 2018 года. Третий корабль проекта "Владимир Емельянов" был спущен на воду в июне 2019 года и в данный момент завершает программу ходовых испытаний в Балтийском море.

Эти корабли относятся к новому поколению тральщиков и предназначены для борьбы с морскими минами как в воде, так и в морском грунте. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Главная особенность тральщиков проекта 12700 - их самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Достоинством стеклопластикового корпуса является его полная немагнитность. Это значит, что магнитные мины, срабатывающие в присутствии большого количества металла, рядом с тральщиком взрываться не будут. Помимо этого, использование стеклопластика в изготовлении корпуса корабля помогает сделать общую его конструкцию прочнее и легче. Это значительно уменьшает осадку, благодаря чему тральщик может действовать в прибрежных зонах и на мелководье.