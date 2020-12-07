Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:32Заразились
на 06.12В России 2 460 770+29 039В мире 67 073 728+533 694

Чемезов признал проблему батарей для боевых экзоскелетов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В "Ростехе" продолжается работа над экзоскелетом, который может стать частью боевой экипировки военнослужащих, у этого оборудованяи есть проблема с элементами питания, признал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Существует проблема с батареей, и мы ее сейчас пытаемся решить. Над этой темой работают. Что-то, может быть, будем докупать, - сказал он. - Заказчик пока не утвердил официальные требования, поэтому все эти работы носят сейчас инициативный характер. Я хочу с вами согласиться, что проблема с батареей существует. Хотя в том варианте, в котором сегодня создана эта модель, она очень помогает солдату".

По словам Чемезова, человек с активным экзоскелетом способен нести до 60 килограммов груза, энергетические затраты в ходе бега и ходьбы сокращаются на 15%, нагрузка на опорно-двигательный аппарат - на 50%, а точность стрельбы из автоматического оружия увеличивается до 20%.

Серийное производство так называемых "активных экзоскелетов" может начаться в России в течение 4-6 лет, сообщили в прошлом году эксперты компании разработчика - Центрального НИИ точного машиностроения.По данным разработчиков, пассивные экзоскелеты прошли апробацию в Сирии.

"Не исключено, что экзоскелет войдет в боевую экипировку 3-го поколения, работы по которой, как ожидается, начнутся в 2020. Скорее всего, экзоскелет будет составной частью снаряжения специалистов, которые переносят большие грузы на дальние расстояния - это спецназовцы, саперы и другие", - сообщали разработчики через пресс-службу "Ростеха".

Ранее "Интерфакс" сообщал, что для нового поколения экипировки разрабатывается активный экзоскелет, автономность которого планируется довести до 24 часов. В нем боец сможет передвигаться со скоростью до 20 км/ч и переносить до 100 кг груза. Существующие образцы позволяют вести прицельный огонь из пулемета с использованием одной руки.

Ростех Сергей Чемезов Сирия ЦНИИМаш

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 декабря

Пандемия коронавируса

101-летняя жительница Красноярска излечилась от коронавируса

101-летняя жительница Красноярска излечилась от коронавируса

Что произошло за день: воскресенье, 6 декабря

Бывший гендиректор "Нижегородского авиационного общества" умер в СИЗО

На рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение

Пожар на рынке Ростова-на-Дону нанес ущерб сотне предпринимателей

Зимнюю сессию в вузах РФ отменять не будут

Самолеты Северного флота выполнили полеты в условиях полярной ночи

Возможной причиной пожара в Ростове-на-Дону назвали короткое замыкание

Возможной причиной пожара в Ростове-на-Дону назвали короткое замыкание
Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы рекордные 29 039 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы рекордные 29 039 случаев COVID-19 за сутки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');