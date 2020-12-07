Чемезов признал проблему батарей для боевых экзоскелетов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В "Ростехе" продолжается работа над экзоскелетом, который может стать частью боевой экипировки военнослужащих, у этого оборудованяи есть проблема с элементами питания, признал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Существует проблема с батареей, и мы ее сейчас пытаемся решить. Над этой темой работают. Что-то, может быть, будем докупать, - сказал он. - Заказчик пока не утвердил официальные требования, поэтому все эти работы носят сейчас инициативный характер. Я хочу с вами согласиться, что проблема с батареей существует. Хотя в том варианте, в котором сегодня создана эта модель, она очень помогает солдату".

По словам Чемезова, человек с активным экзоскелетом способен нести до 60 килограммов груза, энергетические затраты в ходе бега и ходьбы сокращаются на 15%, нагрузка на опорно-двигательный аппарат - на 50%, а точность стрельбы из автоматического оружия увеличивается до 20%.

Серийное производство так называемых "активных экзоскелетов" может начаться в России в течение 4-6 лет, сообщили в прошлом году эксперты компании разработчика - Центрального НИИ точного машиностроения.По данным разработчиков, пассивные экзоскелеты прошли апробацию в Сирии.

"Не исключено, что экзоскелет войдет в боевую экипировку 3-го поколения, работы по которой, как ожидается, начнутся в 2020. Скорее всего, экзоскелет будет составной частью снаряжения специалистов, которые переносят большие грузы на дальние расстояния - это спецназовцы, саперы и другие", - сообщали разработчики через пресс-службу "Ростеха".

Ранее "Интерфакс" сообщал, что для нового поколения экипировки разрабатывается активный экзоскелет, автономность которого планируется довести до 24 часов. В нем боец сможет передвигаться со скоростью до 20 км/ч и переносить до 100 кг груза. Существующие образцы позволяют вести прицельный огонь из пулемета с использованием одной руки.