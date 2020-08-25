Гендиректор ЦНИИТОЧМАШ: мы получали предложения о совместной разработке оружия из США и Европы

Альберт Баков рассказал о том, какие новинки представил на форуме "Армия-2020" Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения

Альберт Баков Фото: Пресс-служба

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - 23 августа в подмосковной Кубинке стартовал Международный военно-технический форум "Армия-2020". О том, какие новинки представил на этой авторитетной площадке Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения "Интерфаксу" рассказал генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" Альберт Баков. Речь в интервью шла и о перспективных разработках, военно-техническом сотрудничестве, о том, как была организована работа института в разгар режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.

- Альберт Владимирович, Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся, сегодня третий день его работы. Какие новинки представляет здесь ЦНИИТОЧМАШ?

- В рамках форума "Армия-2020" ЦНИИТОЧМАШ представил свою продукцию на трёх площадках: в составе объединенной экспозиции госкорпорации "Ростех", наиболее востребованные зарубежными партнерами изделия предприятия – в шале АО "Рособоронэкспорт" и в динамике демонстрируем свои разработки в Огневом центре парка "Патриот".

Из 56 экспонатов 22 единицы показываем специалистам и широкой общественности впервые. Это и абсолютно новые разработки наших конструкторов, и образцы экспериментального, исторического оружия, которые раньше не демонстрировались. В частности, новый спортивный пистолет, новый пистолет для скрытого ношения, прицельно-дальномерное устройство, другие изделия.

- Чуть подробнее о новинках.

- Прежде всего, это самозарядные спортивные пистолеты РГ120 и РГ120-1. Созданы в рамках инициативной опытно-конструкторской работы "Аспид". РГ120 – новый 9х19 самозарядный спортивный пистолет с дальностью стрельбы до 50 м. Оружие сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Для стрельбы применяются 9х19-мм пистолетные патроны Luger или Para с пулей со свинцовым наконечником. Гарантийная наработка – 25 тысяч выстрелов.

Вариант РГ120-1 отличается тем, что в этом образце нет наружных механических предохранителей. Все предохранители внутренние, автоматические. Ещё одна характерная особенность пистолета, максимально приспособленного под спортивную практическую стрельбу, - то, что впервые в России он получил крепления для коллиматорного прицела, то есть для прицельных приспособлений стандарта Glock с возможностью замены и установки любых видов. Также впервые предусмотрены сменные специальные накладки на рукоятку пистолета, которые позволят подогнать оружие под индивидуальную хватку стрелка.

В настоящее время идёт второй этап сертификации спортивного самозарядного пистолета РГ120 9х19 – проверка на соответствие пистолета криминалистическим требованиям. Затем начнутся испытания оружия. В частности, мы передадим несколько экземпляров спортивного пистолета в Федерацию практической стрельбы России для испытаний.

Следующая новинка – компактный самозарядный пистолет РГ120-2, получивший неофициальное название "Полоз". Компактный – это значит, что данная модель отличается по массогабаритным характеристикам, в меньшую сторону конечно, по отношению к стандартному (полноразмерному) "армейскому" пистолету. Например, длина ствола у РГ120-2 всего 99,5 миллиметров против обычной в 120 миллиметров. Соответственно, уменьшаются и длина самого пистолета – она всего 180 миллиметров, и его вес – только 690 граммов. Эти уменьшенные габариты и позволяют использовать пистолет как оружие для скрытого ношения.

Но при этом, подчеркну, вместимость магазина остается прежней, в нашем случае – 18 патронов. Для сравнения: у находящихся сегодня на вооружении у оперативных служб пистолетов ПСС и ПСС-2 вместимость магазина шесть патронов, у ПМ (пистолет Макарова) – восемь.

Новая разработка института ПДУ-5 продолжает линейку прицельно-дальномерных устройств. Инновационность "пятерки" в том, что она может работать и ночью. Прибор имеет высокие характеристики по обнаружению и опознаванию объектов, в том числе замаскированных. Они обеспечиваются: днем – оптическими и тепловизионными каналами наблюдений; ночью и в условиях ограниченной видимости – комбинированным телевизионным, тепловизионным и ночным ЭОП каналами. Определение координат целей обеспечивается наличием электронного компаса, определяющего углы линии визирования цели, лазерного дальномера, приёмника спутниковой навигационной системы и электронного вычислителя для пересчёта полярных координат цели в декартовые.

Из экспериментальных разработок мы впервые показываем, например, подводный пулемёт АГ-026. Он завершал линейку специального подводного оружия, разработанного в ЦНИИТОЧМАШ в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов прошлого века. Специальный подводный пистолет СПП был принят на вооружение ВМФ СССР в 1971-ом, подводный автомат АПС – в 1975 году. Пулемёт так и остался в экспериментальной версии.

Широкой общественности, думаю, будут интересны и разработки института, которые были приняты на вооружение спецслужбами нашей страны ещё 20-30 лет назад, но не были представлены публике. Это стрелково-гранатометные комплексы "Тишина" и "Канарейка", целевая снайперская винтовка ручного заряжания СР.4.

Совместно с боевой экипировкой военнослужащих "Ратник", головным предприятием по разработке которой был ЦНИИТОЧМАШ, показываем разработку наших партнеров – НИИ механики МГУ имени Ломоносова – полуактивный экзоскелет, который, возможно, войдёт в боевую экипировку военнослужащего третьего поколения.

Для того, чтобы посетителям было удобно ориентироваться в экспонатах, на стендах размещены электронные каталоги. В целях демонстрации "истории" создания и специфики каждого образца оружия и патронов нему создано 40 видеороликов, за каждым из которых закреплен QR-код, ведущий на YouTube-канал ЦНИИТОЧМАШ.

- Форум, как и все события текущего года, идёт под знаком коронавируса, который оказал заметное влияние на мировую экономику. Россия не стала здесь исключением. Как прошёл через сложный период самоизоляции ЦНИИТОЧМАШ? В отличие от тех видов деятельности, которые позволяют достаточно эффективно трудиться на "удалёнке", разработка и производство вооружений – в буквальном смысле реальный сектор экономики, требующий присутствия людей на рабочих местах в КБ и цехах. Останавливалось ли производство? Если да, то как был организован рабочий процесс? Как сказалось это время на производственных показателях?

- Предприятия "Ростеха" в период карантина перевели на удалённую работу около половины сотрудников – это была вынужденная мера, призванная не допустить распространения инфекции. При этом часть производств продолжала работать в усиленном режиме, обеспечивая реализацию гособоронзаказа, нацпроектов и выпуская продукцию, необходимую для борьбы с пандемией.

Так, с 14 апреля ЦНИИТОЧМАШ уже вышел из режима самоизоляции. В рамках режима повышенной готовности работа была организована с учётом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Минздрава России, Роспотребнадзора и других ведомств, исключающих риски заражения сотрудников коронавирусной инфекцией Covid-19.

В частности, была установлена минимальная численность сотрудников, присутствие которых на рабочих местах необходимо для обеспечения технологических и иных процессов в рамках выполнения ЦНИИТОЧМАШ приоритетных контрактов в сфере гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества с другими странами. Был введён, и до сих пор действует, "входной фильтр" - измерение температуры на проходной института, выдача всем сотрудникам средств индивидуальной защиты, санитайзеров. В цехах и офисных помещениях предприятия была нанесена разметка, определяющая границы социальной дистанции.

Для сотрудников, чьё присутствие на рабочих местах не обязательно, было организовано техническое обеспечение для дистанционного режима работы.

Если говорить о производственных показателях, то режим самоизоляции и режим повышенной готовности практически не сказались на результатах работы института.

- Какова доля гособоронзаказа в общем объёме производства ЦНИИТОЧМАШ? Какие направления здесь самые приоритетные?

- Доля гособоронзаказа в общем объёме производства ЦНИИТОЧМАШ составляет 98%. Приоритетными направлениями являются: исследование и разработка стрелкового и специального оружия, боеприпасов, самоходных артиллерийских систем, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты вооружения и военной техники от высокоточного оружия.

У института огромный научно-конструкторский опыт: 3 392 авторских свидетельств и патентов на изобретения, патентов на полезные модели, промышленные образцы, свидетельств на товарные знаки получены ЦНИИТОЧМАШ и его сотрудниками. В серийное производство было запущено более 150 образцов и комплексов стрелкового, артиллерийского, противотанкового вооружения, боевых технических средств и патронов различного типа, разработанных на предприятии. Немалая часть из них до сих пор состоит на вооружении как российской, так и ряда иностранных армий.

74 сотрудника предприятия стали лауреатами Государственной, Ленинской, Правительственной и других премий, присуждаемых за выдающиеся заслуги. Более 200 награждены государственными наградами.

- 1 августа на подмосковном полигоне "Алабино" состоялся первый широкий показ 120-мм самоходного артиллерийского орудия "Лотос" в движении. В какой стадии сейчас работы по этому перспективному САО? Когда можно ожидать принятия орудия на вооружение ВДВ?

- Опытный образец САО "Лотос" завершает приёмосдаточные испытания и будет предъявлен для проведения предварительных (ранее назывались заводскими) испытаний. Сроки проведения и окончания предварительных испытаний определяются утвержденным Минобороны России графиком. Опытные образцы должны пройти государственные испытания, после чего будет принято решение о серийном производстве САО.

- Подразделения боевых пловцов – одни из самых засекреченных структур российской армии. О них мало что известно, кроме, разве что того, что они оснащаются оружием производства ЦНИИТОЧМАШ. Какие это вооружения, как они смотрятся на фоне зарубежных образцов?

- На сегодняшний день подводный пистолет СПП-1М и автомат АПС, стоящие на вооружении боевых пловцов российской армии, до сих пор не имеют аналогов в мире. Характеристики данного подводного оружия и в настоящее время позволяют выполнять любые боевые задачи.

Конструкторами института планируются работы по модернизации подводного оружия в части увеличения дальности обнаружения противника и повышения дальности эффективной стрельбы под водой.

- По каким направлениям идёт сейчас совершенствование боеприпасов к стрелковому оружию? За счёт чего удаётся улучшать их боевые качества?

- Основными направлениями совершенствования боеприпасов стрелкового оружия сегодня являются улучшение кучности стрельбы, повышение бронебойного действия оружия и патронов к нему, повышение зажигательного действия. Вместе с тем, специалисты института работают над созданием трассирующих пуль с ИК-составами, совершенствуют материалы и комплектующие боеприпасов.

Добиться улучшения боевых качеств удаётся за счёт применения новых материалов, рецептур и технологий при разработке и изготовлению патронов к стрелковому оружию. Например, применение новых твердосплавных материалов в конструкции сердечников пуль, обладающих высокой твердостью, необходимой для пробития брони и средства индивидуальной бронезащиты, и, в то же время, достаточно высокой трещиностойкостью и пластичностью, позволяет сопротивляться хрупкому разрушению этих боеприпасов. Использование полимерных материалов при изготовлении звеньев патронной ленты и элементов патронов стрелкового оружия дает снижение массы боекомплекта и экономию дефицитных цветных металлов.

- В какие страны экспортируется сегодня продукция ЦНИИТОЧМАШ?

- За 76 лет деятельности ЦНИИТОЧМАШ его продукция экспортировалась почти в 40 стран. Сегодня оружие, созданное климовскими оружейниками, поставляется в страны СНГ, Ближней, Центральной и Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна. И интерес к продукции института стабильно высокий. Только в последние годы около 15 стран запрашивали у нас коммерческие предложения по поставкам специального, стрелкового оружия. Причём в дополнение к этой работе созданные в ЦНИИТОЧМАШ образцы оружия и боеприпасов производятся для зарубежных партнеров "Рособоронэкспорта" на тульских, ижевских и других российских заводах.

- Сегодня многие зарубежные партнёры стремятся в сфере военно-технического сотрудничества с РФ выйти за границы категории "покупатель" и стать партнёрами в области разработки и производства продукции военного назначения. Есть у ЦНИИТОЧМАШ подобные совместные с иностранцами разработки, скажем, по части лицензионного производства вооружения, другим направлениям?

- Совместных разработок оружия у ЦНИИТОЧМАШ с зарубежными партнерами нет. Хотя, стоит отметить, подобные предложения поступали из США, Европы… Но мы самодостаточны в этом вопросе, наша оружейная школа – одна из сильнейших в мире.

Что касается лицензионного производства российских боеприпасов за рубежом, то это, можно сказать, традиционное направление международного сотрудничества. Боеприпасов требуется гораздо больше, чем собственно оружия, и потому заводы по их производству нередко строят в странах, закупающих это оружие. ЦНИИТОЧМАШ участвовал в таких проектах в ряде стран Азии, Африки, Латинской Америки.