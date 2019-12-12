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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Боевые "активные экзоскелеты" начнут серийно производить в РФ через несколько лет

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Серийное производство так называемых боевых активных экзоскелетов может начаться в России в течение 4-6 лет, сообщили эксперты компании разработчика - Центрального НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш).

"Уже в ближайшие 2-3 года в серийное производство выйдут экзоскелеты для переноски тяжестей без источников питания - пассивные. В пределах 4-6 лет может начаться производство "активных экзоскелетов", - цитирует специалистов института пресс-служба госкорпорации "Ростех", в состав которой входит ЦНИИточмаш.

По словам разработчиков, "пассивные экзоскелеты" прошли апробацию в Сирии. "Не исключено, что экзоскелет войдет в боевую экипировку 3-го поколения, работы по которой, как ожидается, начнутся в 2020 году. Скорее всего, экзоскелет будет составной частью снаряжения специалистов, которые переносят большие грузы на дальние расстояния - это спецназовцы, саперы и другие", - отмечается в сообщении.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что для нового поколения боевой экипировки разрабатывается "активный экзоскелет", автономность которого планируется довести до 24 часов. В нем боец сможет передвигаться со скоростью до 20 км/ч и переносить до 100 кг груза. Существующие образцы экзоскелетов позволяют вести прицельный огонь из пулемета с использованием одной руки.

Кроме этого, для новой экипировки разрабатывают покрытие-хамелеон, способное менять окраску в реальном времени, защищенные от мин ботинки, "умные" очки, микроробототехнические комплексы, а также системы распознавания "свой-чужой".

ЦНИИточмаш Ростех

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