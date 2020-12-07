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Евро подорожал на 27 копеек

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Утром в понедельник курс рубля снижается к доллару и евро на "Московской бирже" на спаде интереса инвесторов к рисковым активам и на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,19-74,29 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 23,5 копейки к уровню закрытия пятницы и достиг 74,28 рубля. Евро подорожал на 27 копеек, до 90,07 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожалана 25,07 копейки к уровню закрытия пятницы, до 81,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,21 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 19,18 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов в условиях уменьшения интереса инвесторов к риску и дешевеющей нефти. Участники рынка не спешат проявлять активность на опасениях ухудшения отношений между США и Китаем после сообщений, что США готовятся ввести санкции в отношении более чем десятка китайских чиновников.

На прошлой неделе министерство обороны США добавило еще четыре китайские компании в санкционный список "военных компаний": China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Все они подозреваются американской разведкой в сотрудничестве с военным руководством КНР.

Тем временем, объем китайского экспорта в ноябре вырос по итогам шестого месяца подряд на фоне восстановления глобального спроса после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантинными мерами.

Экспорт в долларовом выражении подскочил на 21,1% относительного того же месяца прошлого года - максимальными темпами с февраля 2018 года - до $268,07 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Эксперты в среднем ожидали повышения на 12%, сообщает Trading Economics. В октябре объем китайского экспорта повысился на 11,4%.

Профицит торгового баланса Китая в прошлом месяце увеличился до $75,42 млрд - максимума с начала расчета этих данных в январе 1981 года - по сравнению с $37,18 млрд годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $53,5 млрд, в октябре он составил $58,44 млрд.

В свою очередь, количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 245 тыс., минимальными темпами с мая, свидетельствуют данные министерства труда, опубликованные в пятницу. Безработица понизилась до 6,7% по сравнению с 6,9% в октябре. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест в ноябре на 469 тыс. и снижения безработицы до 6,8%, сообщает Trading Economics.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что переговоры о новых мерах поддержки американской экономики "набирают обороты" и что данные по рынку труда дают Конгрессу больше оснований действовать.

Днем ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил о возможности достижения компромисса по новым стимулам, поскольку позиции демократов и республиканцев сближаются.

На минувшей неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд, что больше предложенного республиканцами пакета объемом $500 млн, но значительного меньше предложения демократов в $2 трлн. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать новое предложение как основу переговоров.

Цены на нефть, завершившие торги в пятницу на максимумах с марта, опускаются в понедельник на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах.

Будущее направление рынка в значительной мере зависит от того, насколько быстрым будет внедрение вакцин от коронавируса, отмечают эксперты. Большинство граждан США, вероятно, сможет получить вакцину до второго квартала 2021 года, прогнозирует Bloomberg.

К 10:01 по Москве февральские фьючеросы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,45% - до $49,03 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,58% - до $45,99 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 1,6%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики. Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу с января 2021 года не на 2 млн баррелей в сутки, как планировалось, а только на 0,5 млн баррелей в сутки.

Московская биржа США Китай коронавирус Brent WTI ОПЕК

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