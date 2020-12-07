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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:32Заразились
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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 67 млн человек

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 по Москве понедельника 67 063 428 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 536 023, выздоровели более 43 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 14 756 914 инфицированных COVID-19 и 282 268 летальных исходов, излечились более 5,6 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число инфицированных выросло за истекшие сутки до 9 677 203, число скончавшихся - до 140 573, поправились более 9,1 млн. человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 603 540 заболевших, умер 176 941 больной, вылечились более 5,8 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 197,8. В США на 1 млн жителей скончался 871 человек, в Индии - 101, в Бразилии - 830.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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