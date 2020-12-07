Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:32Заразились
на 06.12В России 2 460 770+29 039В мире 67 073 728+533 694

Brent подешевела до $49,02 за баррель на фоне ситуации с COVID-19

Brent подешевела до $49,02 за баррель на фоне ситуации с COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть, завершившие торги в пятницу на максимумах с марта, опускаются в понедельник на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира.

Будущее направление рынка в значительной мере зависит от того, насколько быстрым будет внедрение вакцин от коронавируса, отмечают эксперты. Большинство граждан США, вероятно, сможет получить вакцину до второго квартала 2021 года, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в понедельник составила $49,02 за баррель, что на $0,23 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,54 (1,1%) - до $49,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до $46,01 за баррель, что на $0,25 (0,54%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы увеличились в цене на $0,62 (1,4%) - до $46,26 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 1,6%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики.

Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу с января 2021 года не на 2 млн б/с, как планировалось, а только на 0,5 млн б/с.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в пятницу, 4 декабря, о том, что законодатели движутся к принятию компромиссного бюджетного плана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл, по данным источников Bloomberg, готовы предложить пакет мер поддержки экономики объемом $908 млрд.

"При том, что ОПЕК+ избежала крупного увеличения производства, а также очередного краха альянса, повышение добычи на 500 тыс. б/с вряд ли можно считать благоприятным для "быков" решением, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Переговоры о новом пакете стимулов в США могут поддержать цены на нефть, однако, вероятно, потребуются дальнейшие хорошие новости о вакцинах, чтобы нефть продолжила дорожать".

Brent WTI Коронавирус США

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 декабря

Трубоукладчик "Северного потока-2" начал возвращаться в порт меньше чем через сутки плавания

Трубоукладчик "Северного потока-2" начал возвращаться в порт меньше чем через сутки плавания

Инфляция в РФ за 11 месяцев превысила прогноз правительства на весь год

Россия денонсирует налоговое соглашение с Нидерландами

"Роснано" возглавил Сергей Куликов

Доллар опустился ниже 74 руб. впервые со 2 сентября

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов впервые с января

Цены на нефть уверенно повышаются после решения ОПЕК+

Цены на нефть уверенно повышаются после решения ОПЕК+

"Игры престолов" в ОПЕК+ закончились компромиссным ростом нефтедобычи. Обобщение

"Игры престолов" в ОПЕК+ закончились компромиссным ростом нефтедобычи. Обобщение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');