Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне наметившейся коррекции мировых площадок на опасениях усиления напряженности между США и Китаем; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,4%, при этом растут АДР Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3180,27 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1351,81 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" просели в пределах 2,9%.

Доллар вырос до 74,31 рубля (+0,26 рубля), золото стоит $1843,9 за тройскую унцию (+0,2%).

Подешевели после отсечки дивидендов на бирже акции "Северстали" (-2,9%, до 1151,4 рубля; дивиденды за III квартал - 37,34 рубля на акцию), также просели бумаги "Роснефти" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Россетей" (-0,1%).

Сбербанк в ноябре получил 78 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 74,7 млрд руб. годом ранее и 81,6 млрд руб. в октябре, сообщил банк в понедельник.

Подорожали АДР Ozon (+3,2%, до 3559,5 рубля), акции "ММК" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), Polymetal (+0,6%), АФК "Система" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, ожидания скорого старта вакцинации от коронавируса в экономически развитых странах по-прежнему оказывают поддержку оптимизму трейдеров, а сравнительно слабые данные по рынку труда США (non-farm payrolls) рассматриваются, скорее, как дополнительный довод в пользу принятия нового пакета мер стимулирования экономики.

В краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС. В то время как сохраняются основания для некоторого оптимизма в связи с началом применения вакцины Pfizer/BioNTech (вакцина одобрена в Великобритании, решение американского регулятора возможно в четверг), сообщения о возможных санкциях США в отношении граждан КНР играют роль сдерживающего фактора на мировых рынках акций. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара немногим выше уровня 74 руб./$1, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, на неделе внимание игроков сосредоточится на переговорах по новому пакету поддержки экономики США – прогресс в переговорах и сближение позиций демократов и республиканцев будет оказывать позитивное влияние на спрос на широкий спектр активов.

Также игроки продолжат следить за новостями по вакцинам, которые в последнее время поддерживали спрос на рисковые активы. Приближение вакцинации дает рынкам надежду на то, что миру удастся побороть пандемию и создать возможности для дальнейшего восстановления экономики.

На неделе возможно снижение активности инвесторов в преддверии заседания ФРС 16 декабря, реакция на новости и поступающую статистику может быть сдержанной.

В понедельник на рынке акций РФ вероятно преобладание продаж, что приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 3170 пунктов. В дальнейшем в случае улучшения внешнего фона российский рынок может перейти к восстановлению и отыграть утренние потери. Лучше рынка может выглядеть нефтегазовый сектор, несмотря на некоторую коррекцию в ценах на нефть, а также внутренние сектора, на фоне стабильной ситуации в рубле, считает Зварич.

В США в минувшую пятницу индексы выросли на 0,7-0,9%, обновив свои максимумы, несмотря на не оправдавшие ожидания данные по росту числа рабочих мест в США.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 245 тыс., минимальными темпами с мая, свидетельствуют данные министерства труда, опубликованные в пятницу. Безработица упала до 6,7% по сравнению с 6,9% в октябре. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест в ноябре на 469 тыс. и снижения безработицы до 6,8%, сообщает Trading Economics.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что переговоры о новых мерах поддержки американской экономики "набирают обороты" и что данные по рынку труда дают Конгрессу больше оснований действовать.

Днем ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил о возможности достижения компромисса по новым стимулам, поскольку позиции демократов и республиканцев сближаются.

На минувшей неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд, что больше предложенного республиканцами пакета объемом $500 млн, но значительно меньше предложения демократов в $2 трлн. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать новое предложение как основу переговоров.

Тем временем, в понедельник преобладает негативная динамика индексов в Азии (японский Nikkei просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский индекс Hang Seng снижается на 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) на фоне сообщений, что США готовятся ввести санкции в отношении более чем десятка китайских чиновников.

На прошлой неделе министерство обороны США добавило еще четыре китайские компании в санкционный список "военных компаний" – China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Все они подозреваются американской разведкой в сотрудничестве с военным руководством КНР.

В то же время, сдерживают снижение неплохие статданные о внешней торговле КНР: объем китайского экспорта в ноябре вырос по итогам шестого месяца подряд на фоне восстановления глобального спроса после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантинными мерами.

Экспорт в долларовом выражении подскочил на 21,1% относительного того же месяца прошлого года - максимальными темпами с февраля 2018 года - до $268,07 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Эксперты в среднем ожидали повышения на 12%, сообщает Trading Economics. В октябре объем китайского экспорта повысился на 11,4%.

Профицит торгового баланса Китая в прошлом месяце увеличился до $75,42 млрд - максимума с начала расчета этих данных в январе 1981 года - по сравнению с $37,18 млрд годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $53,5 млрд, в октябре он составил $58,44 млрд.

На нефтяном рынке цены в понедельник также умеренно проседают после завершения пятницы на максимумах с марта, давление оказывают данные о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $49,02 за баррель (-0,5% и +1,1% в пятницу), январская цена WTI – $45,98 за баррель (-0,6% и +1,4% в пятницу).

Будущее направление рынка в значительной мере зависит от того, насколько быстрым будет внедрение вакцин от коронавируса, отмечают эксперты. Большинство граждан США, вероятно, сможет получить вакцину до второго квартала 2021 года, пишет агентство Bloomberg.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,1%, WTI – на 1,6%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики. Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу с января 2021 года не на 2 млн б/с, как планировалось, а только на 0,5 млн б/с.