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Путин напомнил, что церкви нужно вернуть объекты Александро-Невской лавры

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой напомнил о необходимости вернуть Русской православной церкви объекты на территории Александро-Невской лавры.

Министр ответила, что этот вопрос сейчас находится на рассмотрении.

"Мы говорили со святейшим патриархом. Мы также прорабатываем эту историю, потому что, конечно же, время проходит, и объект надо будет приводить в порядок", - сказала она.

По словам Любимовой, лавру скоро начнут реставрировать.

"Конечно же, очень важна, помимо невероятно серьёзной работы с Церковью по духовной деятельности и по образовательным программам и концертным, реставрация, когда у нас есть возможность и фасады обновить, и уйти в глубокую реставрацию до 2028 года", - сказала министр и добавила, что "лавра должна сиять".

В мае 2020 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил передать епархии несколько жилых помещений на территории монастырского комплекса Александро-Невской лавры на Октябрьской набережной. Речь шла о кельях с домовой церковью Архангела Михаила, которые в советские годы использовались как общежитие и в которых сейчас находятся частные квартиры.

В октябре источник "Интерфакса" узнал, что митрополит Варсонофий попросил губернатора Александра Беглова передать церкви здания на территории Александро-Невской лавры, которыми сейчас оперативно управляет Музей городской скульптуры. Это были церковь Святого Лазаря, Тихвинская церковь, богадельня, певческий корпус и жилой дом. Поручение проработать вопрос о передаче комплекса зданий Александро-Невской лавры в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской епархии было дано по итогам совещания, посвященного подготовке празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, говорил источник. В распоряжении агентства есть копия документа с поручениями администрации Петербурга, он датирован 22 сентября и подписан вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев в октябре говорил, что никаких документов по этому вопросу он на тот момент не видел и что если РПЦ передадут все, что она попросила, у музея "ничего не остается".

Два года назад РПЦ поднимала вопрос о передаче ей объекта Музея городской скульптуры - Благовещенской церкви с усыпальницей Александро-Невской лавры, где похоронен Александр Суворов. Тогда Тимофеев назвал это невозможным.

"Там похоронен цвет русской нации, установлены 112 памятников, которые представляют большую художественную ценность, это работы выдающихся скульпторов. Оттуда вывезти ничего невозможно. Что-либо изъять оттуда физически невозможно, некоторые из этих памятников размером по четыре метра. Как выламывать плиту на могиле Суворова? Мне непонятно, зачем это рушить", - говорил Тимофеев.

Он отмечал, что вопрос передачи Благовещенской церкви с усыпальницей поднимается РПЦ с 1990-х годов. Против передачи объектов музея РПЦ тогда выступали Даниил Гранин, Дмитрий Лихачев, Людмила Вербицкая, Жорес Алферов.

Александро-Невская лавра митрополит Варсонофий Александр Беглов Петербург Владимир Путин Минкультуры Ольга Любимова

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