"Эхо Москвы" и главреда сайта радиостанции оштрафовали на 260 тыс. рублей за эфир Соловья

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд назначил административные штрафы на общую сумму 260 000 рублей радиостанции "Эхо Москвы" и главному редактору ее сайта Виталию Рувинскому за распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной. Об этом говорится на портаале мировых судей Москвы.

Оба постановления 15 июня вынесла мировая судья участка №416 района Арбат Диана Азарова. ЗАО "Эхо Москвы" как юридическое лицо она оштрафовала на 200 000 рублей, Рувинского - на 60 000 рублей.

И "Эхо Москвы", и Рувинский признаны виновными в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшем угрозу причинения вреда гражданам или общественной безопасности (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ).

Поводом в обоих случаев стал эфир программы "Особое мнение" с участием Политолога Валерия Соловья, расшифровку которого выложили на сайте радиостанции, рассказал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Эфир прошел в марте. Политолог со ссылкой на неназванные источники сообщил, что реальная статистика по коронавирусу в России хуже, а официальные данные недостоверны. Генпрокуратура признала это фейковой информацией, ссылаясь на официальную статистику. Публикация с сайта была удалена по требованию Роскомнадзора. "Эхо" собиралось решения ведомств обжаловать.

"Это история с Валерием Соловьем. Соловей, с точки зрения суда, приводил фейковые данные, а сайт "Эха Москвы" опубликовал распечатку эфира и таким образом нарушил закон о фейках", - объяснил он.

По словам Венедиктова, решения суда будут обжалованы.

Рувинский же сказал "Интерфаксу", что настаивает на отсутствии самого состава правонарушения. По его словам, Соловей в эфире высказывал мнение, а не информацию, да и сама программа называется "Особое мнение".