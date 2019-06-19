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Политолог Валерий Соловей ушел из МГИМО "по политическим причинам"

Политолог Валерий Соловей ушел из МГИМО "по политическим причинам"
Политолог Валерий Соловей
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО. Об этом он написал в фейсбуке.

Ученый заявил, что его уход из МГИМО продиктован "политическими причинами" и связан с решением, принятым вне института.

"Меня просто попросили в институте покинуть его по политическим причинам. Сказали, что мое дальнейшее пребывание в институте крайне нежелательно. Я бы мог сопротивляться, с формальной точки зрения были основания, но я счел, что в этой ситуации лучше не заниматься мелочной пикировкой", - сказал Соловей "Интерфаксу" в среду.

Политолог уверен, что решение о его уходе из МГИМО принималось не в институте.

"Извне было высказано настоятельное пожелание на счет нежелательности моего пребывания в стенах института", - сказал Соловей.

Отвечая на вопрос, что могло, по его мнению, послужить причиной инициативы об уходе, собеседник агентства предположил, что недовольство вызвала его "публичность". Он пояснил, что с его точки зрения простой анализ ситуации в России может оцениваться как политически окрашенный.

"Аналитическое беспристрастное исследование действительности уже выглядит политически опасным. В России принято так: если вы говорите правду, вы за это расплачиваетесь", - сказал Соловей.

Между тем в пресс-службе МГИМО "Интерфаксу" заявили, что уход политолога Соловья произошел по его собственному желанию из-за окончания контракта преподавателя.

"У Валерия Дмитриевича закончился контракт, и он решил его не продлевать - он ушел по собственному желанию. То есть это его решение", - сказала "Интерфаксу" представитель МГИМО Виктория Калашникова.

Она добавила, что Соловей много лет проработал в МГИМО, а в своей социальной сети он сказал о своих теплых воспоминаниях об институте.

Валерий Соловей МГИМО

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