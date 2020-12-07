Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

Утверждены правила перевозки и хранения вакцины Sputnik-V

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова своим постановлением утвердила санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН) для транспортировки и хранения вакцины от коронавируса Sputnik-V. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Перевозка и хранение вакцины в организациях оптовой торговли лекарствами, в аптеках и медицинских организациях возможны только в специальном морозильном оборудовании при температуре -18 градусов.

Перевозить Sputnik-V можно в термоконтейнерах, в том числе сумках-холодильниках, контейнерах с сухим льдом, а также авторефрижераторах. Хранить ее следует в морозильных камерах, морозильниках, в том числе морозильниках-прилавках и термоконтейнерах с сухим льдом.

На этой неделе в России должна начаться массовая вакцинация Sputnik-V. На прошлой неделе вакцинация началась в Мосве, в первую очередь прививают учителей, медиков и соцработников.

Хроника коронавируса. Декабрь.

11
В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в ШвейцарииГватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии
Хроника 09 января – 07 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Sputnik-V Роспотребнадзор Анна Попова Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна

Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна

"Ростех" опроверг данные о падении российского экспорта вооружений

СКР возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной

СКР возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной

Трутнев предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи"

Трутнев предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи"

Новый глава "Роснано" пообещал перегруппировку портфеля и реструктуризацию долга

Новый глава "Роснано" пообещал перегруппировку портфеля и реструктуризацию долга

Задержанных в Турции журналистов НТВ обвинили в шпионаже

В Кремле назвали успешной программу импортозамещения

В Кремле назвали успешной программу импортозамещения
Экономический кризис

Беглова попросили смягчить новогодние ограничения для музеев и ресторанов Петербурга

Пандемия коронавируса

Расходы на тестирование и лечение COVID-19 превысили весь бюджет ОМС

Расходы на тестирование и лечение COVID-19 превысили весь бюджет ОМС

К ЧП в астраханском бассейне привело превышение допустимой концентрации хлора в 25 раз

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');