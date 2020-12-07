Утверждены правила перевозки и хранения вакцины Sputnik-V

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова своим постановлением утвердила санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН) для транспортировки и хранения вакцины от коронавируса Sputnik-V. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Перевозка и хранение вакцины в организациях оптовой торговли лекарствами, в аптеках и медицинских организациях возможны только в специальном морозильном оборудовании при температуре -18 градусов.

Перевозить Sputnik-V можно в термоконтейнерах, в том числе сумках-холодильниках, контейнерах с сухим льдом, а также авторефрижераторах. Хранить ее следует в морозильных камерах, морозильниках, в том числе морозильниках-прилавках и термоконтейнерах с сухим льдом.

На этой неделе в России должна начаться массовая вакцинация Sputnik-V. На прошлой неделе вакцинация началась в Мосве, в первую очередь прививают учителей, медиков и соцработников.