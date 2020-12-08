Журналисты НТВ вернулись в Россию после задержания в Турции

Архивное фото Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники программы "Центральное телевидение", журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин, задержанные на прошлой неделе в Турции, вернулись в Россию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НТВ во вторник.

"Наши коллеги, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними все в порядке", - сказали в пресс-службе.

Там выразили благодарность МИД РФ, посольству РФ в Анкаре и генконсульству России в Стамбуле за помощь, а также коллегам за поддержку.

Накануне, 7 декабря, стало известно, что Петрушко и Малышкин, задержанные на прошлой неделе, будут депортированы из Турции на родину в ближайшие время.

В минувшую пятницу НТВ сообщил о задержании 3 декабря Петрушко и Малышкина. По данным телеканала, журналистов задержала полиция в пригороде Стамбула, после чего связь с ними прервалась. В 21:00 по московскому времени Петрушко удалось отправить короткое смс-сообщение: "Нас почему-то до сих пор держат", сообщали в пресс-службе НТВ.

Пресс-служба подтвердила, что Петрушко и Малышкин снимали в Турции несколько сюжетов: один - про ситуацию с COVID-19, а второй - про производство боевых беспилотников. "Другое дело, что задержание журналистов произошло стремительно, их увезли в неизвестном направлении, не дали связаться с Москвой, да еще и лишили консульского доступа", - заявили там. По данным телеканала, журналистов заподозрили в шпионаже.