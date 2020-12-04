Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:02Заразились
на 04.12В России 2 402 949+27 403В мире 65 220 557+690 666

Журналиста и оператора НТВ задержали в пригороде Стамбула

Журналиста и оператора НТВ задержали в пригороде Стамбула
Архивное фото
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Телеканал НТВ сообщает о задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" в Турции, связи с журналистами нет.

"Утром 3 декабря автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в Sanayi - пригороде Стамбула. Потом связь с ними прервалась", - говорится в сообщении пресс-службы НТВ.

Там отмечается, что в 21:00 по московскому времени Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение: "Нас почему-то до сих пор держат".

"Больше на связь они не выходили и на встречные звонки и сообщения не отвечали", - уточнили в пресс-службе.

"Телекомпания НТВ находится в тесном контакте с МИД РФ и генконсульством РФ в Турции, которые прикладывают значительные усилия для прояснения ситуации и поиска российских граждан", - сообщили в пресс-службе.

В опубликованном в фейсбуке МИД РФ сообщении уточняется, что в последний раз полноценный контакт с журналистами был накануне в 12:22, тогда россияне сообщили, "что их задерживают неизвестные и куда-то ведут".

"Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов. Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны", - подчеркнули на Смоленской площади.

НТВ

Новости

Путин на фоне IT-успехов Сбера напомнил Грефу о банковских приоритетах

Путин на фоне IT-успехов Сбера напомнил Грефу о банковских приоритетах

Президент РФ рассказал о создании беспилотных морских судов

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

Блогеру Reeflay предъявили обвинение в гибели девушки во время стрима

Блогеру Reeflay предъявили обвинение в гибели девушки во время стрима

СКР начал проверку из-за экстренных посадок самолета в Новосибирске

Пандемия коронавируса

РСТ сообщил о массовой аннуляции новогодних туров в Петербург

РСТ сообщил о массовой аннуляции новогодних туров в Петербург

"Интерфакс" и Томский госуниверситет договорились о сотрудничестве в IT

"Интерфакс" и Томский госуниверситет договорились о сотрудничестве в IT

Трое человек с оружием попытались прорваться с Украины в РФ

Трое человек с оружием попытались прорваться с Украины в РФ
Пандемия коронавируса

Ледовый дворец оштрафован на 480 000 рублей за концерты Басты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');