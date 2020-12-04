Журналиста и оператора НТВ задержали в пригороде Стамбула

Архивное фото Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Телеканал НТВ сообщает о задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" в Турции, связи с журналистами нет.

"Утром 3 декабря автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в Sanayi - пригороде Стамбула. Потом связь с ними прервалась", - говорится в сообщении пресс-службы НТВ.

Там отмечается, что в 21:00 по московскому времени Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение: "Нас почему-то до сих пор держат".

"Больше на связь они не выходили и на встречные звонки и сообщения не отвечали", - уточнили в пресс-службе.

"Телекомпания НТВ находится в тесном контакте с МИД РФ и генконсульством РФ в Турции, которые прикладывают значительные усилия для прояснения ситуации и поиска российских граждан", - сообщили в пресс-службе.

В опубликованном в фейсбуке МИД РФ сообщении уточняется, что в последний раз полноценный контакт с журналистами был накануне в 12:22, тогда россияне сообщили, "что их задерживают неизвестные и куда-то ведут".

"Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов. Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны", - подчеркнули на Смоленской площади.