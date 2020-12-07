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Задержанных в Турции журналистов НТВ обвинили в шпионаже

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Задержанным в Стамбуле сотрудникам российского телеканала НТВ вменяют шпионаж, сообщил канал, не называя источник этой информации.

Журналист и оператор программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин перестали выходить на связь днем 3 декабря. Затем стало известно, что их задержали, когда они пытались провести съемку недалеко от завода по производству дронов. В мэрии Стамбула заявили, что журналистов задержали за съемку без разрешения.

7 декабря их доставили в суд, сообщает НТВ.

Судьбой задержанных занимаются российские дипломаты. Как заявил 7 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве рассчитывают, что журналистов скоро отпустят и что инцидент удастся исчерпать путем диалога.

НТВ Турция Алексей Петрушко Иван Малышкин Стамбул

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