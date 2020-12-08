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Роскомнадзор предостерег СМИ от распространения фейков о вакцинации

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) предупредил СМИ о недопустимости публикации недостоверной информации относительно вакцинации от коронавируса.

"В связи с началом масштабной вакцинации обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин от COVID-19", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что "публикация подобной недостоверной общественно значимой информации" формирует искаженное представление о необходимости вакцинации, "дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям" по профилактике коронавируса. "Все это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан", - подчеркнули в РКН.

Там напомнили СМИ об обязанности проверять достоверность публикуемых сведений (ст. 49 закона "О СМИ"), а также о недопустимости распространения фейков (ст. 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса в конце этой недели, 5 декабря она уже началась в Москве, где прививают группы риска, а также в армии.

Роскомнадзор Коронавирус

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