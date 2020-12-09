Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 75 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Количество умерших от коронавируса в городе увеличилось с 9496 до 9571.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 660 073 случая коронавируса, вылечились от инфекции 501 403 человека.

Мэр города Сергей Собянин в понедельник заявил, что эпидемия коронавируса "растет по всем параметрам".