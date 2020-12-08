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Титов призвал Смольный и рестораторов к компромиссу по новогодним ограничениям

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что власти Санкт-Петербурга пока не ответили на предложение создать рабочую группу для обсуждения жестких новогодних ограничений в сфере общепита.

"Питер оказался на том стыке, рубеже, называйте как хотите, когда экономика невольно перерастает в политику. Рестораторы Петербурга, по сути, объявили кампанию гражданского неповиновения. Не от того, что они так хотят. А потому, что по-другому не могут. Запрет на работу полностью лишает их дохода, компенсировать это им никто не собирается. Соответственно, перед экономической смертью им ничего не остается, как демонстративно сопротивляться", - сказал Титов журналистам во вторник.

"Власть Санкт-Петербурга может, конечно, ускорить гибель ресторанного бизнеса мерами административного контроля. А может пойти на компромисс и оставить людям рабочие места и источник средств к существованию. Напоминаю, что мы предложили создать совместную группу для обсуждения этого вопроса. Ответа пока не последовало", - добавил омбудсмен.

"Карта сопротивления"

Ранее петербургские рестораторы создали сайт "Карта сопротивления", где администрация заведений и посетители могут отметить предприятия общепита, не признающие ограничения городских властей. На карту нанесено более сотни баров, ресторанов и кальянных.

В начале декабря власти Петербурга ввели дополнительные ограничения по коронавирусу на период новогодних праздников. С 4 декабря ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек, закрываются аквапарки и океанариумы.

С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.

С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи и театры, на выставки и концерты, а также проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек.

Борис Титов Петербург

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