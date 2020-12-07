Беглова попросили смягчить новогодние ограничения для музеев и ресторанов Петербурга

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова попросила губернатора Петербурга Александра Беглова смягчить новогодние ограничения для городского бизнеса и учреждений культуры. Ее обращение распространила пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Полный запрет на работу общепита и учреждений сферы развлечений в течение нескольких дней будет неэффективной и вредной мерой для экономики города, считает она.

Она предложила Беглову и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко оставить запрет только на ночную работу общепита и заведений сферы гостеприимства и полный запрет ввести только для новогодней ночи. Для коррекции уже введенных ограничений она предложила создать с 7 декабря совместную рабочую группу.

Татулова, ссылаясь на "данные общественности", заявила, что в первую волну пандемии чиновники и полиция не смогли обеспечить прекращение работы тысяч предприятий, которые "закрылись" только номинально, а в действительности продолжали работать. Омбудсмен убеждена, что и сейчас общепит уйдет в тень и контролировать его будет невозможно.

"Введенные ограничительные меры не смогут предотвратить массовое скопление горожан и гостей города в транспорте, на улицах и в доступных общественных пространствах, но спровоцирует массовое стихийное проведение торжеств, прием пищи и напитков в неприспособленных антисанитарных условиях", - объяснила она.

Власти Петербурга 2 декабря ввели дальнейшее ужесточение противоэпидемиологических ограничений. В частности, усложнено согласование мероприятий с участием более 50 человек, закрылись аквапарки и океанариумы.

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января общепиту разрешили принимать посетителей только с 6 утра до 19:00. С 30 декабря по 3 января им полностью запретили принимать клиентов, они смогут работать только на вынос.

С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи и театры, на выставки и концерты, а также проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек. Туристов призвали не приезжать в Петербург на эти праздники.