Ольга Егорова покидает Мосгорсуд

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Ольга Егорова с пятницы покидает пост председателя Мосгорсуда, который занимала с 2000 года.

Высшая квалификационная коллегия судей России 22 сентября удовлетворила заявление Егоровой о прекращении ее полномочий судьи и председателя Мосгорсуда с 23 октября. С 24 октября вступает в силу указ президента о назначении председателем Мосгорсуда бывшего руководителя Южного окружного военного суда Михаила Птицына.

По данным информированного источника "Интерфакса", Птицын еще не был представлен судьям и сотрудникам аппарата Мосгорсуда, а также столичных судов. Знакомиться с коллективом он начнет на следующей неделе.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, в течение пятницы исполнять обязанности руководителя суда будет заместитель председателя Дмитрий Фомин.

Егорова не стала в 2020 году участвовать в конкурсе на должность председателя Мосгорсуда, причины этого решения она публично не называла.

Егорова имеет первый квалификационный класс судьи, степень кандидата юридических наук, ученое звание доцента. Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, а также другими наградами.

В отставке она сохранит звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу. Также ей будет выплачено единовременное выходное пособие и назначено ежемесячное пожизненное содержание.

Среди достижений Егоровой за 20 лет работы, заявили ранее "Интерфаксу" в Мосгорсуде - решение вопросов с волокитой при рассмотрении дел, с кадровым составом и материальным обеспечением московских судей и сотрудников аппаратов судов; повышение качества судебных решений, налаживание работы судов присяжных и мировых судов; открытие новых комплексов, как для районных судов, так и для самого Мосгорсуда; развитие "электронного правосудия" и повышение открытости судебной системы для СМИ.