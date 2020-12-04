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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:31Заразились
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Голикова рассказала о правилах поведения во время вакцинации от COVID-19

Голикова рассказала о правилах поведения во время вакцинации от COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в пятницу обратила внимание на то, как себя вести тем, кто будет прививаться во время массовой вакцинации от коронавируса, которая начнется по всей стране в конце следующей недели.

Она отметила, что все, кто будет прививаться, должны будут в течение 42 дней соблюдать режим, ограничить употребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет, соблюдать масочный режим и дистанцию в общественных местах.

"Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих дней не заразиться коронавирусом", - пояснила она.

Она добавила, что в первую очередь прививаться будут люди, которые входят в группу риска: медработники, учителя, соцработники, правоохранители. По ее словам, вакцины будут поставляться в регионы по мере наращивания их производства. Минздрав определит категории граждан, которые имеют приоритет при вакцинации.

"Вакцинация уже началась в российской армии, в Москве. В конце недели (следующей) к этой вакцинации подключатся все регионы страны", - сказала Голикова.

2 декабря президент РФ Владимир Путин поручил приступить в РФ к массовой вакцинации от Covid в конце следующей недели. "Просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели вы приступили к масштабной вакцинации. (...) В целом и промышленность, и сеть к этому готовы. Давайте сделаем этот первый шаг", - сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По его словам, в ближайшее время будет произведено около 2 млн доз вакцины "Спутник V", что дает возможность начать масштабную вакцинацию населения, в первую очередь врачей и учителей.

В России сейчас готовят к массовому распространению две вакцины против нового коронавируса – "Спутник V", разработанную Центром им. Гамалеи, и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Еще одна вакцина – от Центра им. Чумакова находится на стадии подготовки к клиническим испытаниями 3-й фазы.

3 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил губернаторов на следующей неделе завершить подготовку к началу масштабной вакцинации от COVID. "Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию. Здесь я бы хотел также попросить руководителей субъектов РФ оперативно завершить все необходимые для этого мероприятия в установленные сроки", - сказал Мишустин в ходе встречи с производителями вакцин от коронавируса.

Он подчеркнул, что "это должно быть добровольно и бесплатно для граждан РФ", отметив, что в первую очередь возможность сделать прививку должна быть у врачей, учителей и социальных работников, поскольку "для них угроза заразиться особенно высока".

"Это (...) решающий этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдем, тем скорее вернемся к нормальной, обычной жизни, и сможем без опасения общаться с нашими родными, близкими людьми", - заявил Мишустин.

Он поручил главам субъектов РФ взять под личный контроль организацию вакцинации. "Ваша прямая обязанность принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку, чтобы это было удобно и, конечно, безопасно. Буквально круглосуточно нужно контролировать все этапы, начиная с того, как вакцина доставляется в ваш регион, как она хранится, как распределяется по медучреждениям. Считаю, что это ваша персональная ответственность", - сказал премьер.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Татьяна Голикова коронавирус

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