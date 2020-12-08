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Путин подписал закон о Госсовете

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе, основах формирования и деятельности Государственного совета РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, председателем Госсовета является президент РФ. Членами Госсовета по должности являются: премьер, председатели Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов.

Кроме того, по решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме; представители местного самоуправления; а также иные лица.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснял, что Госсовет не является органом государственной власти, поскольку действует в рамках конституционных полномочий президента РФ. Его компетенция предопределяется исходя из задач и властных полномочий главы государства.

Госсовет может в своем решении указать на необходимость внесения изменений в законодательство, но правом законодательной инициативы не обладает.

Согласно закону, Госсовет РФ сможет рассматривать законопроекты, включая проекты конституционных законов, перед внесением в Госдуму.

Председатель и члены Госсовета участвуют в его деятельности на общественных началах.

В составе Госсовета не могут быть лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.

Владимир Путин Госсовет

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