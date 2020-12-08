ЧП в бассейне в Астрахани объяснили ошибкой неопытного работника

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - После массового отравления детей хлором в бассейне в Астрахани исполняющую обязанности директора "Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности; следователи объяснили инцидент ошибкой неопытного работника спортивного комплекса.

"Она (и.о. директора - ИФ) обвиняется по п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай во вторник.

Он рассказал, что, по предварительным данным, "работник комплекса перепутал баки, и из-за смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор".

Хегай уточнил, что хлор поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн, где находились дети и взрослые посетители.

Собеседник агентства отметил, что происшествие случилось в первый рабочий день этого сотрудника. Мужчину допустили к исполнению служебных обязанностей без проведения инструктажа.

"Установлено, что и.о. директора "Динамо" является ответственным лицом за безопасность на объекте, также в ее должностные обязанности входит контроль за техническим состоянием здания спортивного комплекса", - добавил Хегай.

Назначено 30 судебно-медицинских экспертиз, ведутся исследования образцов проб воды и воздуха в спорткомплексе.

7 декабря из бассейна "Динамо" в Астрахани с острым отравлением хлором были госпитализированы 32 человека, большинство из которых дети. Все они занимались в спортивном комплексе плаванием. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным главка МЧС по региону, содержание хлора в воде бассейна было превышено в 25 раз.