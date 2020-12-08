Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
на 08.12В России 2 515 009+26 097В мире 67 591 203+517 475

ЧП в бассейне в Астрахани объяснили ошибкой неопытного работника

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - После массового отравления детей хлором в бассейне в Астрахани исполняющую обязанности директора "Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности; следователи объяснили инцидент ошибкой неопытного работника спортивного комплекса.

"Она (и.о. директора - ИФ) обвиняется по п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай во вторник.

Он рассказал, что, по предварительным данным, "работник комплекса перепутал баки, и из-за смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор".

Хегай уточнил, что хлор поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн, где находились дети и взрослые посетители.

Собеседник агентства отметил, что происшествие случилось в первый рабочий день этого сотрудника. Мужчину допустили к исполнению служебных обязанностей без проведения инструктажа.

"Установлено, что и.о. директора "Динамо" является ответственным лицом за безопасность на объекте, также в ее должностные обязанности входит контроль за техническим состоянием здания спортивного комплекса", - добавил Хегай.

Назначено 30 судебно-медицинских экспертиз, ведутся исследования образцов проб воды и воздуха в спорткомплексе.

7 декабря из бассейна "Динамо" в Астрахани с острым отравлением хлором были госпитализированы 32 человека, большинство из которых дети. Все они занимались в спортивном комплексе плаванием. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным главка МЧС по региону, содержание хлора в воде бассейна было превышено в 25 раз.

Астрахань СКР Андрей Хегай

Новости по теме

Новости

Пятнадцать регионов РФ решили отдыхать 31 декабря

Истекшие за время пандемии права надо заменить до конца декабря

Истекшие за время пандемии права надо заменить до конца декабря

РФ вошла в топ-10 по качеству школьного математического образования

РФ вошла в топ-10 по качеству школьного математического образования

Путин подписал закон о Госсовете

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор посоветовал встретить Новый год дома в кругу семьи

Пандемия коронавируса

Попова рекомендовала желающим привиться от COVID-19 не пить 56 суток

Попова рекомендовала желающим привиться от COVID-19 не пить 56 суток

Путин подписал закон о заморозке пенсионных накоплений до конца 2023г.

Глава "Победы" получил выговор за полет в поддержку Дзюбы, его зам уволен

Текущая зима в России будет холоднее прошлогодней

В 2020 году в России предотвращен 41 теракт и уничтожены 50 боевиков

В 2020 году в России предотвращен 41 теракт и уничтожены 50 боевиков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');