Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

В Астрахани выписали всех детей, отравившихся хлором в бассейне

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В больнице Астрахани остаются двое взрослых, получивших 7 декабря острое отравление хлором в бассейне спорткомплекса "Динамо", сообщил в инстаграме губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Рад сообщить, что из больницы выписали всех детей, пострадавших в бассейне СК "Динамо". В стационаре продолжают лечение двое взрослых", - написал Бабушкин.

Как сообщалось, 7 декабря из бассейна "Динамо" в Астрахани с острым отравлением хлором были госпитализированы 32 человека, большинство из которых дети. Все они занимались в спорткомплексе плаванием.

В РоссииОбвиняемая по делу об отравлении хлором в астраханском бассейне попала в больницуОбвиняемая по делу об отравлении хлором в астраханском бассейне попала в больницуЧитать подробнее

По предварительным данным, неопытный сотрудник бассейна в первый день работы перепутал баки, и из-за смешивания двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор. Хлор поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн, где находились дети и взрослые.

Выяснилось, что мужчину допустили к работе без проведения инструктажа. Ответственной за безопасность на объекте является и.о. директора "Динамо", она же должна контролировать техническое состояние здания. Глава спорткомплекса обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Назначено 30 судебно-медицинских экспертиз, исследуются пробы воды и воздуха из спорткомплекса.

По данным главка МЧС по региону, содержание хлора в воде бассейна было превышено в 25 раз.

Астрахань

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура РФ проверит рост цен на продукты

Генпрокуратура РФ проверит рост цен на продукты

Путин допустил отмену уголовного преследования за единичный призыв к экстремизму

Путин допустил отмену уголовного преследования за единичный призыв к экстремизму

Транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь

Транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь
Убийство Бориса Немцова

Путин поручил доработать расследование дела об убийстве Немцова

Путин поручил доработать расследование дела об убийстве Немцова

На пресс-конференцию Путина аккредитовали вдвое меньше журналистов, чем в 2019 году

Пандемия коронавируса

С 14 декабря в Москве смогут привиться работники МФЦ, культуры и торговли

Минпромторг посоветовал "размазать" предпраздничный трафик в магазинах

Минпромторг посоветовал "размазать" предпраздничный трафик в магазинах

Нарушения порядка работы СМИ-иноагента предложили наказывать 2 годами колонии

Нарушения порядка работы СМИ-иноагента предложили наказывать 2 годами колонии
Пандемия коронавируса

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот

Кабмин предложил ужесточить законопроект о ввозе в РФ сигарет

Кабмин предложил ужесточить законопроект о ввозе в РФ сигарет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');