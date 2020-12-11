В Астрахани выписали всех детей, отравившихся хлором в бассейне

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В больнице Астрахани остаются двое взрослых, получивших 7 декабря острое отравление хлором в бассейне спорткомплекса "Динамо", сообщил в инстаграме губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Рад сообщить, что из больницы выписали всех детей, пострадавших в бассейне СК "Динамо". В стационаре продолжают лечение двое взрослых", - написал Бабушкин.

Как сообщалось, 7 декабря из бассейна "Динамо" в Астрахани с острым отравлением хлором были госпитализированы 32 человека, большинство из которых дети. Все они занимались в спорткомплексе плаванием.

По предварительным данным, неопытный сотрудник бассейна в первый день работы перепутал баки, и из-за смешивания двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор. Хлор поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн, где находились дети и взрослые.

Выяснилось, что мужчину допустили к работе без проведения инструктажа. Ответственной за безопасность на объекте является и.о. директора "Динамо", она же должна контролировать техническое состояние здания. Глава спорткомплекса обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Назначено 30 судебно-медицинских экспертиз, исследуются пробы воды и воздуха из спорткомплекса.

По данным главка МЧС по региону, содержание хлора в воде бассейна было превышено в 25 раз.