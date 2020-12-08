Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:27Заразились
на 08.12В России 2 515 009+26 097В мире 67 591 203+517 475

Число отравившихся хлором в астраханском бассейне выросло до 32

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Число госпитализированных в результате отравления хлором в бассейне Астрахани выросло с 26 до 32 человек, сообщает Минздрав региона.

В городской клинической больнице N3 им. Кирова находятся 12 взрослых пациентов, их состояние оценивается как стабильное.

В областной детской клинической больнице остаются под наблюдением 20 детей. Пять пациентов были переведены из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычные палаты. Состояние всех детей оценивается как средняя степень тяжести.

Дети и взрослые отравились хлором в понедельник, 7 декабря, в спортивном комплексе. Предварительный диагноз у пострадавших - острое отравление хлором. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным главка МЧС по региону, содержание хлора в воде бассейна было превышено в 25 раз. Предположительно, работник бассейна нарушил инструкции при использовании химикатов по очистке воды.

Астраханская область Астрахань

Новости по теме

Новости

В России за сутки выявлено 26 тыс. новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 26 тыс. новых заболевших коронавирусом

Журналисты НТВ вернулись в Россию после задержания в Турции

Журналисты НТВ вернулись в Россию после задержания в Турции

Минцифры выбрало приложения для предустановки на устройства в России

Путин изменил список химикатов, которые можно использовать для химоружия

Запрет на массовые мероприятия в школах РФ продлен до конца 2021 года

Что произошло за день: понедельник, 7 декабря

Итоги года: 2020

YouTube назвал самые популярные видео 2020 года

МВД подтвердило вскрытие люка секретного военного самолета в Таганроге

Политолог Соловей арестован на 10 суток

Пандемия коронавируса

Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна

Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');