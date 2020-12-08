Число отравившихся хлором в астраханском бассейне выросло до 32

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Число госпитализированных в результате отравления хлором в бассейне Астрахани выросло с 26 до 32 человек, сообщает Минздрав региона.

В городской клинической больнице N3 им. Кирова находятся 12 взрослых пациентов, их состояние оценивается как стабильное.

В областной детской клинической больнице остаются под наблюдением 20 детей. Пять пациентов были переведены из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычные палаты. Состояние всех детей оценивается как средняя степень тяжести.

Дети и взрослые отравились хлором в понедельник, 7 декабря, в спортивном комплексе. Предварительный диагноз у пострадавших - острое отравление хлором. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным главка МЧС по региону, содержание хлора в воде бассейна было превышено в 25 раз. Предположительно, работник бассейна нарушил инструкции при использовании химикатов по очистке воды.