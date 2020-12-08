Минфин РФ счел неприемлемым предложение Нидерландов по налоговому соглашению

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Нидерландами еще можно спасти, хотя последние предложения Нидерландов не позволяли достичь компромисса, следует из комментария российского Минфина.

На прошлой неделе стало известно, что Минфин РФ начал разрабатывать законопроект о денонсации соглашения.

"Сейчас уже запущен процесс денонсации. Последнее предложение, которое мы получали от голландской стороны, не позволяло прийти к компромиссу, так как подразумевало сохранение каналов вывода доходов из России с минимальными налоговыми последствиями в отношении отдельных субъектов экономической деятельности без реального экономического присутствия в Нидерландах. В частности, любая холдинговая (инвестиционная) компания, большинство конечных бенефициаров которой не являются физическими лицами - налоговыми резидентами Нидерландов и (или) организациями, ведущими реальный бизнес в Нидерландах, по нашему мнению, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения. Других предложений мы не получали", - заявил во вторник Минфин РФ.

"При этом процесс подготовки законопроекта о денонсации до его внесения в Госдуму займет два месяца, в течение этого срока переговоры могут продолжаться", - сказано в комментарии.

В конце марта президент России Владимир Путин предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Эта мера была анонсирована в обращении к гражданам страны как часть "антикоронавирусного" пакета, хотя по сути она заработает только с 2022 года (то есть начнет действовать в отношении доходов за 2021 год). Для этого, в частности, нужно скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с так называемыми транзитными юрисдикциями.