Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:46Заразились
на 26.01В России 3 756 931+18 241В мире 99 718 414+524 009

Приложения для электронных книг будут предустановлены на гаджеты в РФ

Приложения для электронных книг будут предустановлены на гаджеты в РФ
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российские приложения для чтения электронных книг и прослушивания аудиокниг войдут в перечень приложений, рекомендованных к предустановке на смартфоны, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, сообщил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

"Сейчас у нас практически все массовые категории отражены, но электронные книжки на данном этапе в то постановление, которое сейчас вышло, не включены, но мы в первом квартале их включим, и наши ведущие приложения российские, которые обеспечивают доступ к электронным книгам, к аудиокнигам, будут доступны по умолчанию на всех новых устройствах", - сказал Шадаев на оргкомитете по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ во вторник.

В РоссииПравообладатели смогут удалять ссылки на пиратский контент из поисковиковЧитать подробнее

Шадаев уточнил, что будет организована работа по включению отдельной категории по электронным книгам для предустановки.

Ранее Минцифры России сформировало перечень программного обеспечения, рекомендуемого к предустановке на смартфоны, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, окончательный вариант будет утвержден правительством. Всего министерство получило около 100 заявлений от производителей ПО. После анализа заявок был сформирован перечень продуктов, рекомендованных к предустановке.

Госдума в ноябре 2019 года приняла закон, по которому с 1 июля 2020 года все продавцы электроники должны устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение. Закрытый перечень продукции, на которую будет устанавливаться российский софт, должно определить правительство. В марте, с началом пандемии срок предустановки был сдвинут на 1 января 2021 года, позже срок был сдвинут на 1 апреля 2021 года.

Россия

Новости по теме

Новости

В Благовещенске речка вышла из берегов из-за коммунальных аварий

Режиссер Джаник Файзиев стал генеральным продюсером Okko

Режиссер Джаник Файзиев стал генеральным продюсером Okko

Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Prosperity Capital купила 5,3% девелопера Etalon

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России стал минимальным с октября

Суточный COVID-прирост в России стал минимальным с октября

Депутаты собрали фейки по 53 темам вокруг митингов 23 января

В Москве на лето запланировали книжный фестиваль на Красной площади

В Москве на лето запланировали книжный фестиваль на Красной площади

Патрушев счел, что Навальный интересен Западу для дестабилизации в РФ

Российские противолодочные самолеты Ту-142 провели патрулирование близ границы с США

"Обувь России" будет выдавать заказы с AliExpress

"Обувь России" будет выдавать заказы с AliExpress
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');