Приложения для электронных книг будут предустановлены на гаджеты в РФ

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российские приложения для чтения электронных книг и прослушивания аудиокниг войдут в перечень приложений, рекомендованных к предустановке на смартфоны, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, сообщил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

"Сейчас у нас практически все массовые категории отражены, но электронные книжки на данном этапе в то постановление, которое сейчас вышло, не включены, но мы в первом квартале их включим, и наши ведущие приложения российские, которые обеспечивают доступ к электронным книгам, к аудиокнигам, будут доступны по умолчанию на всех новых устройствах", - сказал Шадаев на оргкомитете по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ во вторник.

Шадаев уточнил, что будет организована работа по включению отдельной категории по электронным книгам для предустановки.

Ранее Минцифры России сформировало перечень программного обеспечения, рекомендуемого к предустановке на смартфоны, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, окончательный вариант будет утвержден правительством. Всего министерство получило около 100 заявлений от производителей ПО. После анализа заявок был сформирован перечень продуктов, рекомендованных к предустановке.